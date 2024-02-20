Челябинский губернатор вышел на видеосвязь с Путиным из миасской школы. Фото

21 февраля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер ознакомился реализацией программы капремонта школ в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании на тему капремонта школ, которое провел президент Владимир Путин. Текслер вышел на связь с Путиным в формате видеоконференцсвязи из миасской школы, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Алексей Текслер подключился к ВКС из общеобразовательной школы №28 Миасса. К главе региона присоединились педагоги и директор учебного заведения. Всего в совещании с президентом участвовали представители школ из 16 субъектов страны», — уточнили в пресс-службе правительства. Кроме участия в совещании, Текслер осмотрел школу №28, в которой в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» был проведен капитальный ремонт. Отремонтированы крыльцо, цоколь, кровля и фасад здания. Заменены окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, ремонт полов и инженерных сетей: отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения и пожарной сигнализации. Работы завершились 31 августа 2023 года. Помимо капитального ремонта, школа получила новую материально-техническую базу для учебного процесса и внеурочной деятельности. В рамках федеральной программе капремонта школ, которая реализуется с 2022 года, в российских регионах уже отремонтировано 4466 школьных зданий. В 2022—2026 годах в федеральном бюджете на ее реализацию предусмотрено свыше 315 миллиардов рублей. Алексей Текслер и директор школы присоединились к совещанию в формате видеоконферецсвязи Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Текслер осмотрел отремонтированную в 2023 году школу Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Школу не только отремонтировали, но и оснастили современным оборудованием Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании на тему капремонта школ, которое провел президент Владимир Путин. Текслер вышел на связь с Путиным в формате видеоконференцсвязи из миасской школы, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Алексей Текслер подключился к ВКС из общеобразовательной школы №28 Миасса. К главе региона присоединились педагоги и директор учебного заведения. Всего в совещании с президентом участвовали представители школ из 16 субъектов страны», — уточнили в пресс-службе правительства. Кроме участия в совещании, Текслер осмотрел школу №28, в которой в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» был проведен капитальный ремонт. Отремонтированы крыльцо, цоколь, кровля и фасад здания. Заменены окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, ремонт полов и инженерных сетей: отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения и пожарной сигнализации. Работы завершились 31 августа 2023 года. Помимо капитального ремонта, школа получила новую материально-техническую базу для учебного процесса и внеурочной деятельности. В рамках федеральной программе капремонта школ, которая реализуется с 2022 года, в российских регионах уже отремонтировано 4466 школьных зданий. В 2022—2026 годах в федеральном бюджете на ее реализацию предусмотрено свыше 315 миллиардов рублей.