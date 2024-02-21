FT: Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

21 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Danone еще официально не комментировал ситуацию о продаже активов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания Danone, активы которой временно переданы Росимуществу, планирует продать бизнес организации «Вамин» из Татарстана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы. «Группа по производству молочных продуктов Danone хочет продать обновленную компанию Life & Nutrition российской молочной компании „Вамин“, принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову. Мингазов был назначен членом совета директоров Life & Nutrition этим летом», — говорится в материале . Сумма выкупа полного контроля над подразделениями в России — 17,7 миллиарда рублей. Бизнеса — 7,7 миллиарда рублей. Часть из них пойдут на обслуживание долга российской структуры. Danone еще не комментировал ситуацию. После начала спецоперации компания заявила, что собирается остаться России. Однако позже она изменила решение — начался поиск потенциального покупателя, который смог бы закрыть сделку до одного миллиарда евро (почти один триллион рублей). «Вамин» занимается продажей молочной продукции: сыры, масла, молоко и сыворотка. На сайте заявляется, что компания является поставщиком федерального масштаба, а ее продукцию можно увидеть в популярных магазинах.

Компания Danone, активы которой временно переданы Росимуществу, планирует продать бизнес организации «Вамин» из Татарстана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы. «Группа по производству молочных продуктов Danone хочет продать обновленную компанию Life & Nutrition российской молочной компании „Вамин“, принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову. Мингазов был назначен членом совета директоров Life & Nutrition этим летом», — говорится в материале. Сумма выкупа полного контроля над подразделениями в России — 17,7 миллиарда рублей. Бизнеса — 7,7 миллиарда рублей. Часть из них пойдут на обслуживание долга российской структуры. Danone еще не комментировал ситуацию. После начала спецоперации компания заявила, что собирается остаться России. Однако позже она изменила решение — начался поиск потенциального покупателя, который смог бы закрыть сделку до одного миллиарда евро (почти один триллион рублей). «Вамин» занимается продажей молочной продукции: сыры, масла, молоко и сыворотка. На сайте заявляется, что компания является поставщиком федерального масштаба, а ее продукцию можно увидеть в популярных магазинах.