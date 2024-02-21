Крыша и фасад ресторана на озере Тургояк обрушены из-за реконструкции (архивное фото)
На базе отдыха «Форелька» у озера Тургояк в Челябинской области рухнул ресторан. Руководство базы сообщило, что причиной стала реконструкция здания.
«На базе отдыха „Форелька“ сообщили, что заведение действительно не работает. Проводится реконструкция», — передает telegram-канал «Челябинск, который смог».
Согласно кадрам с базы отдыха, в ресторане рухнула крыша, а из оконных рам выпали стекла. Изначальной версией очевидцев, поделившихся кадрами, стало обрушение заведение под натиском снега.
Очевидцы рассматривали версию с натиском снега на крышу, но она не подтвердилась
На «Форельке» сообщили, что причиной стала реконструкция здания
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