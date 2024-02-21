21 февраля 2024

На челябинской базе отдыха рухнул ресторан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Колледж №95 в Перевальске после обстрела. ЛНР, мчс, разрушения
Крыша и фасад ресторана на озере Тургояк обрушены из-за реконструкции (архивное фото) Фото:

На базе отдыха «Форелька» у озера Тургояк в Челябинской области рухнул ресторан. Руководство базы сообщило, что причиной стала реконструкция здания.

«На базе отдыха „Форелька“ сообщили, что заведение действительно не работает. Проводится реконструкция», — передает telegram-канал «Челябинск, который смог».

Согласно кадрам с базы отдыха, в ресторане рухнула крыша, а из оконных рам выпали стекла. Изначальной версией очевидцев, поделившихся кадрами, стало обрушение заведение под натиском снега.

Очевидцы рассматривали версию с натиском снега на крышу, но она не подтвердилась
Очевидцы рассматривали версию с натиском снега на крышу, но она не подтвердилась
На «Форельке» сообщили, что причиной стала реконструкция здания
На «Форельке» сообщили, что причиной стала реконструкция здания

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На базе отдыха «Форелька» у озера Тургояк в Челябинской области рухнул ресторан. Руководство базы сообщило, что причиной стала реконструкция здания. «На базе отдыха „Форелька“ сообщили, что заведение действительно не работает. Проводится реконструкция», — передает telegram-канал «Челябинск, который смог». Согласно кадрам с базы отдыха, в ресторане рухнула крыша, а из оконных рам выпали стекла. Изначальной версией очевидцев, поделившихся кадрами, стало обрушение заведение под натиском снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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