Суд отказал экс-мэру Миасса Васькову в иске к УФАС

Иск Геннадия Васькова оставили без рассмотрения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд 22 февраля отказался рассматривать иск бывшего мэра Миасса (Челябинская область) Геннадия Васькова к УФАС, где третьими лицами выступили мэрия города и муниципальный центр благоустройства. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, заявление оставили без рассмотрения.

«Судебный процесс по делу завершен. Оставить без рассмотрения», — отмечено на сайте суда.

На четверг было назначено предварительное судебное заседание. Как в октябре 2023 года стало известно URA.RU, спор был связан с принятым при Васькове уставе центра благоустройства. Документ позволял отдавать организации подряды на уборку улиц, минуя конкурсные процедуры. В декабре 2022 года УФАС признало положения незаконными, потребовав устранить несоответствия. На Васькова может быть возложена административная ответственность.

При подготовке материала URA.RU запросил комментарии всех участников процесса. Васьков сослался на слабую связь и просил звонить позже. Ответы остальных сторон к моменту публикации не поступили.