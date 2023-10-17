Осужденный экс-мэр Миасса Васьков подал иск к городским властям и УФАС

18 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков подал в суд на власти Миасса и УФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осужденный экс-мэр Миасса Геннадий Васьков потребовал от мэрии Миасса, УФАС по региону и коммунального предприятия признать недействительными несколько правовых актов. Иск Васьков подал в Арбитражный суд Челябинской области. «Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными. Истец Васьков Геннадий Анатольевич», — отмечено на сайте суда. В пресс-службе мэрии Миасса URA.RU пояснили, что речь идет об утверждении устава и муниципальных заданий на уборку улиц, минуя конкурсные процедуры. Документы принимались в пользу одного из трех ответчиков, МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» (ЦКОБ). Несоответствие закону в декабре 2022 года зафиксировала УФАС после плановой проверки. Ведомство потребовало от мэрии устранить нарушения. Власти не согласились и пошли в суд, но правоту доказать не смогли. Теперь Васькова могут привлечь к административной ответственности как в прошлом должностное лицо, утвердившее устав МБУ. «У нас нет спора с администрацией и МБУ. Скорее, формальность», — заявил URA.RU Васьков. Для уточнения информации URA.RU направило также запросы остальным сторонам спора. В пресс-службе УФАС отметили, что ЦКОБ занимается санитарным содержанием и уборкой улиц. Указанные виды деятельности являются конкурентными и могут осуществляться хозяйствующими субъектами любой организационно-правовой формы. Муниципальные задания за последнее время были сформированы в 2021 году сразу на три года, включая 2023 год. Васьков был мэром Миасса с сентября 2015 года до середины мая 2018 года. Задержали руководителя прямо в кабинете сотрудники следственного управления СКР по региону совместно с бойцами управления ФСБ. Суд состоялся в 2020 году. Приговор был вынесен в ноябре 2019 года за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями и покушение на получение взятки. За покупку здания детсада «Умка», который обошелся местному бюджету в 24 миллиона рублей, что втрое дороже стоимости объекта, экс-мэр рассчитывал получить миллион рублей. Позже Челябинский областной суд приговор смягчил. Бывший градоначальник вышел из колонии досрочно в феврале 2021 года. В настоящий момент возглавляет Миасский керамический завод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осужденный экс-мэр Миасса Геннадий Васьков потребовал от мэрии Миасса, УФАС по региону и коммунального предприятия признать недействительными несколько правовых актов. Иск Васьков подал в Арбитражный суд Челябинской области. «Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными. Истец Васьков Геннадий Анатольевич», — отмечено на сайте суда. В пресс-службе мэрии Миасса URA.RU пояснили, что речь идет об утверждении устава и муниципальных заданий на уборку улиц, минуя конкурсные процедуры. Документы принимались в пользу одного из трех ответчиков, МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» (ЦКОБ). Несоответствие закону в декабре 2022 года зафиксировала УФАС после плановой проверки. Ведомство потребовало от мэрии устранить нарушения. Власти не согласились и пошли в суд, но правоту доказать не смогли. Теперь Васькова могут привлечь к административной ответственности как в прошлом должностное лицо, утвердившее устав МБУ. «У нас нет спора с администрацией и МБУ. Скорее, формальность», — заявил URA.RU Васьков. Для уточнения информации URA.RU направило также запросы остальным сторонам спора. В пресс-службе УФАС отметили, что ЦКОБ занимается санитарным содержанием и уборкой улиц. Указанные виды деятельности являются конкурентными и могут осуществляться хозяйствующими субъектами любой организационно-правовой формы. Муниципальные задания за последнее время были сформированы в 2021 году сразу на три года, включая 2023 год. Васьков был мэром Миасса с сентября 2015 года до середины мая 2018 года. Задержали руководителя прямо в кабинете сотрудники следственного управления СКР по региону совместно с бойцами управления ФСБ. Суд состоялся в 2020 году. Приговор был вынесен в ноябре 2019 года за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями и покушение на получение взятки. За покупку здания детсада «Умка», который обошелся местному бюджету в 24 миллиона рублей, что втрое дороже стоимости объекта, экс-мэр рассчитывал получить миллион рублей. Позже Челябинский областной суд приговор смягчил. Бывший градоначальник вышел из колонии досрочно в феврале 2021 года. В настоящий момент возглавляет Миасский керамический завод.