В Перми в ДТП с большегрузом пострадали пять человек. Видео

22 февраля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают экстренные службы и ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми по дороге в микрорайон «Гайва» столкнулись иномарка и большегруз. В результате аварии пострадали пять человек. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво». «Страшное ДТП в сторону „Гайвы“. На дороге лежит женщина, жива она или нет — неизвестно», — написали очевидцы, проезжающие мимо. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. В министерстве отмечают, что медики до сих пор работают на месте аварии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД Пермского края.

В Перми по дороге в микрорайон «Гайва» столкнулись иномарка и большегруз. В результате аварии пострадали пять человек. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво». «Страшное ДТП в сторону „Гайвы“. На дороге лежит женщина, жива она или нет — неизвестно», — написали очевидцы, проезжающие мимо. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. В министерстве отмечают, что медики до сих пор работают на месте аварии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД Пермского края.