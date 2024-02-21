21 февраля 2024

В Перми в ДТП с большегрузом пострадали пять человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, большегруз, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
На месте аварии работают экстренные службы и ГИБДД Фото:

В Перми по дороге в микрорайон «Гайва» столкнулись иномарка и большегруз. В результате аварии пострадали пять человек. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво».

«Страшное ДТП в сторону „Гайвы“. На дороге лежит женщина, жива она или нет — неизвестно», — написали очевидцы, проезжающие мимо. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

В министерстве отмечают, что медики до сих пор работают на месте аварии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД Пермского края.

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В Перми по дороге в микрорайон «Гайва» столкнулись иномарка и большегруз. В результате аварии пострадали пять человек. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво». «Страшное ДТП в сторону „Гайвы“. На дороге лежит женщина, жива она или нет — неизвестно», — написали очевидцы, проезжающие мимо. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. В министерстве отмечают, что медики до сих пор работают на месте аварии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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