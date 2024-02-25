В Челябинске на 40% снизилось число преступлений, совершенных мигрантами

26 февраля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Андрей Меньшенин отметил уменьшение количества мигрантов в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2023 году на 40% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Об этом 26 февраля сообщил депутатам городской думы начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин, передает корреспондент URA.RU. «За 2023 год наблюдается динамика по снижению числа противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, на 40%. Их число по сравнению с 2022 годом сократилось с 1617 до 950», — сообщил Меньшенин. По информации Меньшенина, за 2023 год в Челябинске выявлено более 16 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, из них порядка двух тысяч нарушений правил въезда в Российскую Федерацию и более 2,5 тысячи нарушений правил пребывания в Российской Федерации. С территории РФ выдворено 425 иностранных граждан, въезд на территорию РФ закрыт 176 иностранным гражданам. По итогам года на миграционный учет поставлено порядка 41 тысячи иностранных граждан. Несмотря на то, что их число снижается, Меньшенин отметил, что требуется усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства.

В Челябинске в 2023 году на 40% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Об этом 26 февраля сообщил депутатам городской думы начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин, передает корреспондент URA.RU. «За 2023 год наблюдается динамика по снижению числа противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, на 40%. Их число по сравнению с 2022 годом сократилось с 1617 до 950», — сообщил Меньшенин. По информации Меньшенина, за 2023 год в Челябинске выявлено более 16 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, из них порядка двух тысяч нарушений правил въезда в Российскую Федерацию и более 2,5 тысячи нарушений правил пребывания в Российской Федерации. С территории РФ выдворено 425 иностранных граждан, въезд на территорию РФ закрыт 176 иностранным гражданам. По итогам года на миграционный учет поставлено порядка 41 тысячи иностранных граждан. Несмотря на то, что их число снижается, Меньшенин отметил, что требуется усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства.