В Перми детсады и школа останутся без отопления

Батареи остынут 27 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми жителей микрорайона ДКЖ ждет отключение отопления и горячей воды. Без коммунальных услуг останутся дома на семи улицах, четыре детских сада, школа и Дворец культуры, сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

«27 февраля с 08:00 до 00:00 в части домов Дзержинского района (микрорайон ДКЖ) пройдет плановое отключение подачи тепла и горячей воды. Ограничение коснется домов по улицам Малкова, Барамзиной, Боровой, Энгельса, Гатчинской, Локомотивной и Углеуральской. Также под отключение попадают 4 детских сада, 1 школа и Дворец культуры», — сообщается на сайте минЖКХ.

Отключить подачу тепла и горячей воды нужно для переключения на резервную ветку тепломагистрали. Работы связаны со строительством дороги на ул. Строителей от ул. Папанинцев до площади Гайдара.