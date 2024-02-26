В Перми детсады и школа останутся без отопления

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Батареи остынут 27 февраля Фото:

В Перми жителей микрорайона ДКЖ ждет отключение отопления и горячей воды. Без коммунальных услуг останутся дома на семи улицах, четыре детских сада, школа и Дворец культуры, сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

«27 февраля с 08:00 до 00:00 в части домов Дзержинского района (микрорайон ДКЖ) пройдет плановое отключение подачи тепла и горячей воды. Ограничение коснется домов по улицам Малкова, Барамзиной, Боровой, Энгельса, Гатчинской, Локомотивной и Углеуральской. Также под отключение попадают 4 детских сада, 1 школа и Дворец культуры», — сообщается на сайте минЖКХ.

Отключить подачу тепла и горячей воды нужно для переключения на резервную ветку тепломагистрали. Работы связаны со строительством дороги на ул. Строителей от ул. Папанинцев до площади Гайдара.

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В Перми жителей микрорайона ДКЖ ждет отключение отопления и горячей воды. Без коммунальных услуг останутся дома на семи улицах, четыре детских сада, школа и Дворец культуры, сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края. «27 февраля с 08:00 до 00:00 в части домов Дзержинского района (микрорайон ДКЖ) пройдет плановое отключение подачи тепла и горячей воды. Ограничение коснется домов по улицам Малкова, Барамзиной, Боровой, Энгельса, Гатчинской, Локомотивной и Углеуральской. Также под отключение попадают 4 детских сада, 1 школа и Дворец культуры», — сообщается на сайте минЖКХ. Отключить подачу тепла и горячей воды нужно для переключения на резервную ветку тепломагистрали. Работы связаны со строительством дороги на ул. Строителей от ул. Папанинцев до площади Гайдара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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