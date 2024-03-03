Депутат ГД Горелкин: «Википедию» могут заблокировать в России по закону о VPN

03 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Запрет популяризации VPN может стать поводом для блокировки «Википедии» в России, заявил Антон Горелкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Интернет-энциклопедия «Википедия» рискует попасть под блокировку в России из-за нового закона о запрете популяризации VPN-сервисов, который заработал с 1 марта. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «„Википедию“ могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. <…> Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Антон Горелкин в своем telegram-канале . Новость по теме ИТ-специалисты ответили на идею Мединского «скопипастить» «Википедию» Причиной блокировки может стать статья, в которой рассказываются способы обхода ограничений. В ней, как пишет Горелкин, ресурс настоятельно рекомендует пользователям скачивать VPN. Пользователям из РФ будет предложено перейти на российские аналоги после блокировки электронной энциклопедии. Среди них: «Рувики», «Руниверсалисе» и портал «БРЭ». Ранее URA.RU подробно объясняло детали нового закона про VPN. Согласно ему, с марта вводится запрет на материалы, которые информируют и популяризируют сервисы обхода блокировок. Роскомнадзор уже начал убирать из поисковиков материалы, в которых рассказывалось про VPN-сервисы.

Интернет-энциклопедия «Википедия» рискует попасть под блокировку в России из-за нового закона о запрете популяризации VPN-сервисов, который заработал с 1 марта. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «„Википедию“ могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. <…> Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Антон Горелкин в своем telegram-канале. Причиной блокировки может стать статья, в которой рассказываются способы обхода ограничений. В ней, как пишет Горелкин, ресурс настоятельно рекомендует пользователям скачивать VPN. Пользователям из РФ будет предложено перейти на российские аналоги после блокировки электронной энциклопедии. Среди них: «Рувики», «Руниверсалисе» и портал «БРЭ». Ранее URA.RU подробно объясняло детали нового закона про VPN. Согласно ему, с марта вводится запрет на материалы, которые информируют и популяризируют сервисы обхода блокировок. Роскомнадзор уже начал убирать из поисковиков материалы, в которых рассказывалось про VPN-сервисы.