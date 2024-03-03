Депутат ГД Горелкин: «Википедию» могут заблокировать в России по закону о VPN

Интернет-энциклопедия «Википедия» рискует попасть под блокировку в России из-за нового закона о запрете популяризации VPN-сервисов, который заработал с 1 марта. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«„Википедию“ могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. <…> Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Антон Горелкин в своем
Причиной блокировки может стать статья, в которой рассказываются способы обхода ограничений. В ней, как пишет Горелкин, ресурс настоятельно рекомендует пользователям скачивать VPN.
Пользователям из РФ будет предложено перейти на российские аналоги после блокировки электронной энциклопедии. Среди них: «Рувики», «Руниверсалисе» и портал «БРЭ».
Ранее URA.RU подробно объясняло детали нового закона про VPN. Согласно ему, с марта вводится запрет на материалы, которые информируют и популяризируют сервисы обхода блокировок. Роскомнадзор уже начал убирать из поисковиков материалы, в которых рассказывалось про VPN-сервисы.
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