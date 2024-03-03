Депутат ГД Горелкин: «Википедию» могут заблокировать в России по закону о VPN

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Запрет популяризации VPN может стать поводом для блокировки «Википедии» в России, заявил Антон Горелкин Фото:

Интернет-энциклопедия «Википедия» рискует попасть под блокировку в России из-за нового закона о запрете популяризации VPN-сервисов, который заработал с 1 марта. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«„Википедию“ могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. <…> Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Антон Горелкин в своем telegram-канале.

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Причиной блокировки может стать статья, в которой рассказываются способы обхода ограничений. В ней, как пишет Горелкин, ресурс настоятельно рекомендует пользователям скачивать VPN.

Пользователям из РФ будет предложено перейти на российские аналоги после блокировки электронной энциклопедии. Среди них: «Рувики», «Руниверсалисе» и портал «БРЭ».

Ранее URA.RU подробно объясняло детали нового закона про VPN. Согласно ему, с марта вводится запрет на материалы, которые информируют и популяризируют сервисы обхода блокировок. Роскомнадзор уже начал убирать из поисковиков материалы, в которых рассказывалось про VPN-сервисы.

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Интернет-энциклопедия «Википедия» рискует попасть под блокировку в России из-за нового закона о запрете популяризации VPN-сервисов, который заработал с 1 марта. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «„Википедию“ могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. <…> Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Антон Горелкин в своем telegram-канале. Причиной блокировки может стать статья, в которой рассказываются способы обхода ограничений. В ней, как пишет Горелкин, ресурс настоятельно рекомендует пользователям скачивать VPN. Пользователям из РФ будет предложено перейти на российские аналоги после блокировки электронной энциклопедии. Среди них: «Рувики», «Руниверсалисе» и портал «БРЭ». Ранее URA.RU подробно объясняло детали нового закона про VPN. Согласно ему, с марта вводится запрет на материалы, которые информируют и популяризируют сервисы обхода блокировок. Роскомнадзор уже начал убирать из поисковиков материалы, в которых рассказывалось про VPN-сервисы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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