Пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе, уточнили автоинспекторы
На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области образовалась длинная пробка из-за ремонтных работ. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте затора, сообщили в ведомстве.
«На 314 км трассы Пермь — Екатеринбург Ревдинского района прибыл экипаж ДПС для устранения затора. Он образовался в связи с проведением работ дорожными службами», — написали ГИБДД в своем telegram-канале.
На месте организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют движение в пробке, растянувшейся на несколько километров.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.