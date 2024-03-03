На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась длинная пробка. Фото

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Пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе, уточнили автоинспекторы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области образовалась длинная пробка из-за ремонтных работ. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте затора, сообщили в ведомстве.

«На 314 км трассы Пермь — Екатеринбург Ревдинского района прибыл экипаж ДПС для устранения затора. Он образовался в связи с проведением работ дорожными службами», — написали ГИБДД в своем telegram-канале.

На месте организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют движение в пробке, растянувшейся на несколько километров.

Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области образовалась длинная пробка из-за ремонтных работ. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте затора, сообщили в ведомстве. «На 314 км трассы Пермь — Екатеринбург Ревдинского района прибыл экипаж ДПС для устранения затора. Он образовался в связи с проведением работ дорожными службами», — написали ГИБДД в своем telegram-канале. На месте организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют движение в пробке, растянувшейся на несколько километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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