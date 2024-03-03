На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась длинная пробка. Фото

03 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе, уточнили автоинспекторы Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области образовалась длинная пробка из-за ремонтных работ. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте затора, сообщили в ведомстве. «На 314 км трассы Пермь — Екатеринбург Ревдинского района прибыл экипаж ДПС для устранения затора. Он образовался в связи с проведением работ дорожными службами», — написали ГИБДД в своем telegram-канале. На месте организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют движение в пробке, растянувшейся на несколько километров. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5841)

На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области образовалась длинная пробка из-за ремонтных работ. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте затора, сообщили в ведомстве. «На 314 км трассы Пермь — Екатеринбург Ревдинского района прибыл экипаж ДПС для устранения затора. Он образовался в связи с проведением работ дорожными службами», — написали ГИБДД в своем telegram-канале. На месте организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют движение в пробке, растянувшейся на несколько километров.