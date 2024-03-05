Бизнесу Тюменской области выделили кредитов на 322 миллиарда рублей

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Росту числа выданных кредитов способствуют меры государственной поддержки Фото:

Эксперты отметили рост сумм взятых кредитов на развитие бизнеса. Как сообщают URA.RU в пресс-службе Банка России, прирост в целом по области увеличился на треть.

«В 2023 году предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 322 млрд рублей. Это на 37% больше, чем годом ранее. Наибольший объем кредитов предоставлен предпринимателям юга Тюменской области — 212 млрд рублей», — сообщает Банк России.

Росту кредитных субсидий способствовали государственные меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали брать больше потребительских и ипотечных кредитов несмотря на повышение ставок.

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Эксперты отметили рост сумм взятых кредитов на развитие бизнеса. Как сообщают URA.RU в пресс-службе Банка России, прирост в целом по области увеличился на треть. «В 2023 году предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 322 млрд рублей. Это на 37% больше, чем годом ранее. Наибольший объем кредитов предоставлен предпринимателям юга Тюменской области — 212 млрд рублей», — сообщает Банк России. Росту кредитных субсидий способствовали государственные меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали брать больше потребительских и ипотечных кредитов несмотря на повышение ставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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