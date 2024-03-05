Бизнесу Тюменской области выделили кредитов на 322 миллиарда рублей

05 марта 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Росту числа выданных кредитов способствуют меры государственной поддержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты отметили рост сумм взятых кредитов на развитие бизнеса. Как сообщают URA.RU в пресс-службе Банка России, прирост в целом по области увеличился на треть. «В 2023 году предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 322 млрд рублей. Это на 37% больше, чем годом ранее. Наибольший объем кредитов предоставлен предпринимателям юга Тюменской области — 212 млрд рублей», — сообщает Банк России. Росту кредитных субсидий способствовали государственные меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали брать больше потребительских и ипотечных кредитов несмотря на повышение ставок.

Эксперты отметили рост сумм взятых кредитов на развитие бизнеса. Как сообщают URA.RU в пресс-службе Банка России, прирост в целом по области увеличился на треть. «В 2023 году предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 322 млрд рублей. Это на 37% больше, чем годом ранее. Наибольший объем кредитов предоставлен предпринимателям юга Тюменской области — 212 млрд рублей», — сообщает Банк России. Росту кредитных субсидий способствовали государственные меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали брать больше потребительских и ипотечных кредитов несмотря на повышение ставок.