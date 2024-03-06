Челябинские полицейские выследили мигрантов с помощью беспилотников. Видео

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники применили при рейдовом мероприятии Фото:

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области выследили мигрантов с помощью беспилотника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, все выявленные мигранты были поставлены на учет.

«С использованием беспилотного летательного аппарата проведено рейдовое мероприятие в тепличных хозяйствах Красноармейского района. Целью являлось выявление иностранных граждан, незаконно находящихся и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ», — сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выявленные с помощью БПЛА мигранты были проверены по информационно-справочным учетам, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Также их проверили на причастность их совершению преступлений и незаконного пересечения госграницы. Все они дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

«В текущем году уже возбуждено 271 уголовное дело в сфере миграции, пресечено более двух тысяч административных правонарушений. Судами принято 256 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 192 в принудительном порядке», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области выследили мигрантов с помощью беспилотника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, все выявленные мигранты были поставлены на учет. «С использованием беспилотного летательного аппарата проведено рейдовое мероприятие в тепличных хозяйствах Красноармейского района. Целью являлось выявление иностранных граждан, незаконно находящихся и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ», — сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выявленные с помощью БПЛА мигранты были проверены по информационно-справочным учетам, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Также их проверили на причастность их совершению преступлений и незаконного пересечения госграницы. Все они дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. «В текущем году уже возбуждено 271 уголовное дело в сфере миграции, пресечено более двух тысяч административных правонарушений. Судами принято 256 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 192 в принудительном порядке», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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