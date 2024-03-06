«Ведомости»: в РФ планируют провести митинг-концерт в честь присоединения Крыма

07 марта 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

В мероприятии примет участий избранный глава России Фото: Виктория Ющенко © URA.RU В Москве18 марта на Красной площади может состояться митинг-концерт, приуроченный к десятилетней годовщине присоединения Крыма. Об этом сообщил источник из администрации президента. «На неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия. Концерт будет связан с десятой годовщиной присоединения Крыма и он состоится на следующий день после выборов президента», — сообщил « Ведомостям» источник, приближенный к администрации президента. Издание отмечает, что в мероприятии может принять участие избранный глава государства. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что «результат выборов трактуется как победа» и воссоединение с Крымом людьми воспринимается также. Больше половины россиян точно пойдут на выборы президента, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Отмечается, что за кандидата в президенты Владимира Путина собираются голосовать 78% участников опроса.

В Москве18 марта на Красной площади может состояться митинг-концерт, приуроченный к десятилетней годовщине присоединения Крыма. Об этом сообщил источник из администрации президента. «На неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия. Концерт будет связан с десятой годовщиной присоединения Крыма и он состоится на следующий день после выборов президента», — сообщил «Ведомостям» источник, приближенный к администрации президента. Издание отмечает, что в мероприятии может принять участие избранный глава государства. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что «результат выборов трактуется как победа» и воссоединение с Крымом людьми воспринимается также. Больше половины россиян точно пойдут на выборы президента, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Отмечается, что за кандидата в президенты Владимира Путина собираются голосовать 78% участников опроса.