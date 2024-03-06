06 марта 2024

«Ведомости»: в РФ планируют провести митинг-концерт в честь присоединения Крыма

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Митинг в честь годовщины «Крымской весны». Тюмень, митинг, флаг россии
В мероприятии примет участий избранный глава России Фото:

В Москве18 марта на Красной площади может состояться митинг-концерт, приуроченный к десятилетней годовщине присоединения Крыма. Об этом сообщил источник из администрации президента.

«На неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия. Концерт будет связан с десятой годовщиной присоединения Крыма и он состоится на следующий день после выборов президента», — сообщил «Ведомостям» источник, приближенный к администрации президента.

Издание отмечает, что в мероприятии может принять участие избранный глава государства. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что «результат выборов трактуется как победа» и воссоединение с Крымом людьми воспринимается также.

Больше половины россиян точно пойдут на выборы президента, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Отмечается, что за кандидата в президенты Владимира Путина собираются голосовать 78% участников опроса.

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В Москве18 марта на Красной площади может состояться митинг-концерт, приуроченный к десятилетней годовщине присоединения Крыма. Об этом сообщил источник из администрации президента. «На неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия. Концерт будет связан с десятой годовщиной присоединения Крыма и он состоится на следующий день после выборов президента», — сообщил «Ведомостям» источник, приближенный к администрации президента. Издание отмечает, что в мероприятии может принять участие избранный глава государства. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что «результат выборов трактуется как победа» и воссоединение с Крымом людьми воспринимается также. Больше половины россиян точно пойдут на выборы президента, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Отмечается, что за кандидата в президенты Владимира Путина собираются голосовать 78% участников опроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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