«Ведомости»: в РФ планируют провести митинг-концерт в честь присоединения Крыма

В Москве18 марта на Красной площади может состояться митинг-концерт, приуроченный к десятилетней годовщине присоединения Крыма. Об этом сообщил источник из администрации президента.
«На неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия. Концерт будет связан с десятой годовщиной присоединения Крыма и он состоится на следующий день после выборов президента», — сообщил «
Издание отмечает, что в мероприятии может принять участие избранный глава государства. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что «результат выборов трактуется как победа» и воссоединение с Крымом людьми воспринимается также.
Больше половины россиян точно пойдут на выборы президента, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Отмечается, что за кандидата в президенты Владимира Путина собираются голосовать 78% участников опроса.
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