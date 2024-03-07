Свердловские полицейские несколько дней будут искать пьяных водителей

В Свердловской области вечером 7 марта сотрудники Госавтоинспекции приступили к проверкам автомобилистов на трезвость. Рейды будут проходить несколько дней, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Очередной этап профилактического мероприятия „Безопасная дорога“ инициирован региональной автоинспекцией и продлится до окончания выходных дней [до 10 марта включительно]. Проверки на трезвость проходят в местах массового скопления граждан, заведений для отдыха, спальных районах, а также на трассах регионального и федерального значения», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».
Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. В ведомстве отметили, что мероприятия проходят также для сохранения жизни и здоровья свердловчан.
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