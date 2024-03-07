07 марта 2024

Свердловские полицейские несколько дней будут искать пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба, дпс
Проверки пройдут до 10 марта Фото:

В Свердловской области вечером 7 марта сотрудники Госавтоинспекции приступили к проверкам автомобилистов на трезвость. Рейды будут проходить несколько дней, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Очередной этап профилактического мероприятия „Безопасная дорога“ инициирован региональной автоинспекцией и продлится до окончания выходных дней [до 10 марта включительно]. Проверки на трезвость проходят в местах массового скопления граждан, заведений для отдыха, спальных районах, а также на трассах регионального и федерального значения», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. В ведомстве отметили, что мероприятия проходят также для сохранения жизни и здоровья свердловчан.

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В Свердловской области вечером 7 марта сотрудники Госавтоинспекции приступили к проверкам автомобилистов на трезвость. Рейды будут проходить несколько дней, сообщили в пресс-службе ведомства. «Очередной этап профилактического мероприятия „Безопасная дорога“ инициирован региональной автоинспекцией и продлится до окончания выходных дней [до 10 марта включительно]. Проверки на трезвость проходят в местах массового скопления граждан, заведений для отдыха, спальных районах, а также на трассах регионального и федерального значения», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. В ведомстве отметили, что мероприятия проходят также для сохранения жизни и здоровья свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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