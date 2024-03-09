09 марта 2024

В Екатеринбурге отменили авиарейс в Казань. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Причина отмены рейса не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 10 марта отменили рейс SU-7313 авиакомпании «Аэрофлот» в Казань. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна A-320 SH из Екатеринбурга в Казань был назначен на 10 марта в 20:50. Рейс SU-7313 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 10 марта отменили рейс SU-7313 авиакомпании «Аэрофлот» в Казань. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна A-320 SH из Екатеринбурга в Казань был назначен на 10 марта в 20:50. Рейс SU-7313 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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