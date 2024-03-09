Причина отмены рейса не уточняется Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 10 марта отменили рейс SU-7313 авиакомпании «Аэрофлот» в Казань. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна A-320 SH из Екатеринбурга в Казань был назначен на 10 марта в 20:50. Рейс SU-7313 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.