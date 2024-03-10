Свердловчанин, сжегший заживо жену и дочь в поезде, просит отпустить его из колонии

Суд не выпустил из колонии свердловчанина, сжегшего двух женщин в электричке

11 марта 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Игорь Миндерев облил бензином и поджег свою семью в 2008 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Свердловской области Игорь Миндерев, который заживо сжег свою жену и ее 17-летнюю дочь в поезде Нижний Тагил — Шарташ в 2008 году, осужденный и отправленный в колонию, попросил выпустить его по условно-досрочному освобождению (УДО). Ему отказали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С учетом поведения осужденного за весь период отбывания наказания условно-досрочное освобождение будет противоречить целям наказания — восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений… Суд… отказал Игорю Миндереву», — сообщили Е1.RU в прокуратуре. В 2008 году Миндерев угрожал убить свою жену, после чего она поехала на поезде в мировой суд для подачи заявления. Найдя семью в вагоне, мужчина облил их бензином и поджег. Женщина и девушка погибли, а ее парень, сидевший рядом получил сильные ожоги. Тогда суд лишил Миндерева свободы на 19 лет. Мужчина пытается выйти на свободу по УДО с 2021 года. В апреле 2023 года в Свердловском областном суде сообщили URA.RU, что Миндереву отказано в условно-досрочном освобождении. Полностью срок заключения истекает в 2029 году.

Житель Свердловской области Игорь Миндерев, который заживо сжег свою жену и ее 17-летнюю дочь в поезде Нижний Тагил — Шарташ в 2008 году, осужденный и отправленный в колонию, попросил выпустить его по условно-досрочному освобождению (УДО). Ему отказали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С учетом поведения осужденного за весь период отбывания наказания условно-досрочное освобождение будет противоречить целям наказания — восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений… Суд… отказал Игорю Миндереву», — сообщили Е1.RU в прокуратуре. В 2008 году Миндерев угрожал убить свою жену, после чего она поехала на поезде в мировой суд для подачи заявления. Найдя семью в вагоне, мужчина облил их бензином и поджег. Женщина и девушка погибли, а ее парень, сидевший рядом получил сильные ожоги. Тогда суд лишил Миндерева свободы на 19 лет. Мужчина пытается выйти на свободу по УДО с 2021 года. В апреле 2023 года в Свердловском областном суде сообщили URA.RU, что Миндереву отказано в условно-досрочном освобождении. Полностью срок заключения истекает в 2029 году.