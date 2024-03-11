11 марта 2024

В мэрии Перми объяснили миллионные долги перед коммунальщиками

Долг за воду у мэрии Перми образовался из-за пустующего муниципального жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, здание администрации города, мэрия
Мэрия задолжала 3,6 млн рублей Фото:

Крупный долг за водоснабжение у мэрии Перми перед компанией «Новогор-Прикамье» образовался из-за поставок воды в пустующее жилье, где не установлены счетчики. Администрация сейчас решает вопрос о повышенном коэффициенте в суде.

«Требование о погашении задолженности предъявлено в счет оплаты поставляемого ресурса в пустующие муниципальные жилые помещения с учетом повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии у потребителя приборов учета. При этом порядком внесения платы по пустующим муниципальным жилым помещениям, утвержденным постановлением администрации города не предусмотрено внесение платы с учетом применения вышеуказанного коэффициента. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении Арбитражного суда Пермского края», — сообщили URA.RU в ответ на запрос о долгах.

Ранее, как рассказывало URA.RU, компания «Новогор-Прикамье» опубликовала список должников. По данным на 1 февраля 2024 года, за мэрией Перми числится долг более 3,6 млн рублей.

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Крупный долг за водоснабжение у мэрии Перми перед компанией «Новогор-Прикамье» образовался из-за поставок воды в пустующее жилье, где не установлены счетчики. Администрация сейчас решает вопрос о повышенном коэффициенте в суде. «Требование о погашении задолженности предъявлено в счет оплаты поставляемого ресурса в пустующие муниципальные жилые помещения с учетом повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии у потребителя приборов учета. При этом порядком внесения платы по пустующим муниципальным жилым помещениям, утвержденным постановлением администрации города не предусмотрено внесение платы с учетом применения вышеуказанного коэффициента. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении Арбитражного суда Пермского края», — сообщили URA.RU в ответ на запрос о долгах. Ранее, как рассказывало URA.RU, компания «Новогор-Прикамье» опубликовала список должников. По данным на 1 февраля 2024 года, за мэрией Перми числится долг более 3,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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