В мэрии Перми объяснили миллионные долги перед коммунальщиками

Крупный долг за водоснабжение у мэрии Перми перед компанией «Новогор-Прикамье» образовался из-за поставок воды в пустующее жилье, где не установлены счетчики. Администрация сейчас решает вопрос о повышенном коэффициенте в суде.
«Требование о погашении задолженности предъявлено в счет оплаты поставляемого ресурса в пустующие муниципальные жилые помещения с учетом повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии у потребителя приборов учета. При этом порядком внесения платы по пустующим муниципальным жилым помещениям, утвержденным постановлением администрации города не предусмотрено внесение платы с учетом применения вышеуказанного коэффициента. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении Арбитражного суда Пермского края», — сообщили URA.RU в ответ на запрос о долгах.
Ранее, как рассказывало URA.RU, компания «Новогор-Прикамье» опубликовала список должников. По данным на 1 февраля 2024 года, за мэрией Перми числится долг более 3,6 млн рублей.
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