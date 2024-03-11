Мэрия Перми попала в список злостных должников за коммунальные услуги

11 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Мэрия Перми не успевает оплатить счета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Перми задолжала компании «Новогор-Прикамье», которая оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения, более 3,6 млн рублей. Таким образом мэрия заняла второе место в рейтинге должников среди бюджетных организаций. На первой строчке — Пермский военный институт войск национальной гвардии. Перечень должников опубликован на сайте «Новогора». «ПВИ войск национальной гвардии — сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.02.2024 года 5 839,89 тысячи рублей. Администрация города Перми — 3 686,54 тысячи рублей» — указано в таблице. Замыкает тройку ИК-29 ГУФСИН России с долгом в 1,16 млн рублей. Источник URA.RU в «Новогоре» сообщил, что на сегодняшний день Институт Росгвардии свой долг погасил. Что касается мэрии, то долг образовался из-за муниципального жилья. URA.RU направило запрос в администрацию города. На начало 2024 года задолженность всех абонентов «Новогора» составила более 1 млрд рублей. Задолженность физических лиц — около 619 млн рублей, УК, ТСЖ, ЖСК — более 285 млн, а юридических лиц — почти 165 млн рублей.

Администрация Перми задолжала компании «Новогор-Прикамье», которая оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения, более 3,6 млн рублей. Таким образом мэрия заняла второе место в рейтинге должников среди бюджетных организаций. На первой строчке — Пермский военный институт войск национальной гвардии. Перечень должников опубликован на сайте «Новогора». «ПВИ войск национальной гвардии — сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.02.2024 года 5 839,89 тысячи рублей. Администрация города Перми — 3 686,54 тысячи рублей» — указано в таблице. Замыкает тройку ИК-29 ГУФСИН России с долгом в 1,16 млн рублей. Источник URA.RU в «Новогоре» сообщил, что на сегодняшний день Институт Росгвардии свой долг погасил. Что касается мэрии, то долг образовался из-за муниципального жилья. URA.RU направило запрос в администрацию города. На начало 2024 года задолженность всех абонентов «Новогора» составила более 1 млрд рублей. Задолженность физических лиц — около 619 млн рублей, УК, ТСЖ, ЖСК — более 285 млн, а юридических лиц — почти 165 млн рублей.