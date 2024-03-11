Мэрия Перми попала в список злостных должников за коммунальные услуги

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Мэрия Перми не успевает оплатить счета Фото:

Администрация Перми задолжала компании «Новогор-Прикамье», которая оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения, более 3,6 млн рублей. Таким образом мэрия заняла второе место в рейтинге должников среди бюджетных организаций. На первой строчке — Пермский военный институт войск национальной гвардии. Перечень должников опубликован на сайте «Новогора».

«ПВИ войск национальной гвардии — сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.02.2024 года 5 839,89 тысячи рублей. Администрация города Перми — 3 686,54 тысячи рублей» — указано в таблице. Замыкает тройку ИК-29 ГУФСИН России с долгом в 1,16 млн рублей.

Источник URA.RU в «Новогоре» сообщил, что на сегодняшний день Институт Росгвардии свой долг погасил. Что касается мэрии, то долг образовался из-за муниципального жилья. URA.RU направило запрос в администрацию города. На начало 2024 года задолженность всех абонентов «Новогора» составила более 1 млрд рублей. Задолженность физических лиц — около 619 млн рублей, УК, ТСЖ, ЖСК — более 285 млн, а юридических лиц — почти 165 млн рублей.

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Администрация Перми задолжала компании «Новогор-Прикамье», которая оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения, более 3,6 млн рублей. Таким образом мэрия заняла второе место в рейтинге должников среди бюджетных организаций. На первой строчке — Пермский военный институт войск национальной гвардии. Перечень должников опубликован на сайте «Новогора». «ПВИ войск национальной гвардии — сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.02.2024 года 5 839,89 тысячи рублей. Администрация города Перми — 3 686,54 тысячи рублей» — указано в таблице. Замыкает тройку ИК-29 ГУФСИН России с долгом в 1,16 млн рублей. Источник URA.RU в «Новогоре» сообщил, что на сегодняшний день Институт Росгвардии свой долг погасил. Что касается мэрии, то долг образовался из-за муниципального жилья. URA.RU направило запрос в администрацию города. На начало 2024 года задолженность всех абонентов «Новогора» составила более 1 млрд рублей. Задолженность физических лиц — около 619 млн рублей, УК, ТСЖ, ЖСК — более 285 млн, а юридических лиц — почти 165 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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