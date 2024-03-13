Пермский ЧОП прекратил распространять фейки после вмешательства УФАС

13 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

В руководстве ЧОПа пообещали наказывать своих сотрудников за нарушение антимонопольного законодательства (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пермское охранное предприятие «СВОТ», которое УФАС региона уличило в распространении недостоверной информации о конкурентах, исполнило предупреждение антимонопольного ведомства. Руководство ЧОПа запретило своим сотрудникам сообщать ложные данные о других охранных фирмах при общении с потенциальными клиентами. «Охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» направляла электронные письма и совершала звонки клиентам предприятий ГК «Альфа», сообщая в них ложные сведения о конкурентах. Также предлагала услуги по охране и обслуживанию пожарной сигнализации. УФАС выдало предупреждение о необходимости принять меры. В результате руководство организации отчиталось об издании приказов, запрещающих сотрудникам при общении с потенциальными клиентами распространять ложную информацию», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В руководстве ЧОПа также пообещали впредь контролировать действия своих подчиненных. Нарушителей антимонопольного законодательства руководители частной охранной организации будут самостоятельно привлекать к дисциплинарной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское охранное предприятие «СВОТ», которое УФАС региона уличило в распространении недостоверной информации о конкурентах, исполнило предупреждение антимонопольного ведомства. Руководство ЧОПа запретило своим сотрудникам сообщать ложные данные о других охранных фирмах при общении с потенциальными клиентами. «Охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» направляла электронные письма и совершала звонки клиентам предприятий ГК «Альфа», сообщая в них ложные сведения о конкурентах. Также предлагала услуги по охране и обслуживанию пожарной сигнализации. УФАС выдало предупреждение о необходимости принять меры. В результате руководство организации отчиталось об издании приказов, запрещающих сотрудникам при общении с потенциальными клиентами распространять ложную информацию», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В руководстве ЧОПа также пообещали впредь контролировать действия своих подчиненных. Нарушителей антимонопольного законодательства руководители частной охранной организации будут самостоятельно привлекать к дисциплинарной ответственности.