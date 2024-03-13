Пермский ЧОП прекратил распространять фейки после вмешательства УФАС

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Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург, памятник ельцину, безопасность, ельцин центр, охранник, охрана
В руководстве ЧОПа пообещали наказывать своих сотрудников за нарушение антимонопольного законодательства (архивное фото) Фото:

Пермское охранное предприятие «СВОТ», которое УФАС региона уличило в распространении недостоверной информации о конкурентах, исполнило предупреждение антимонопольного ведомства. Руководство ЧОПа запретило своим сотрудникам сообщать ложные данные о других охранных фирмах при общении с потенциальными клиентами.

«Охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» направляла электронные письма и совершала звонки клиентам предприятий ГК «Альфа», сообщая в них ложные сведения о конкурентах. Также предлагала услуги по охране и обслуживанию пожарной сигнализации. УФАС выдало предупреждение о необходимости принять меры. В результате руководство организации отчиталось об издании приказов, запрещающих сотрудникам при общении с потенциальными клиентами распространять ложную информацию», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В руководстве ЧОПа также пообещали впредь контролировать действия своих подчиненных. Нарушителей антимонопольного законодательства руководители частной охранной организации будут самостоятельно привлекать к дисциплинарной ответственности.

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Пермское охранное предприятие «СВОТ», которое УФАС региона уличило в распространении недостоверной информации о конкурентах, исполнило предупреждение антимонопольного ведомства. Руководство ЧОПа запретило своим сотрудникам сообщать ложные данные о других охранных фирмах при общении с потенциальными клиентами. «Охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» направляла электронные письма и совершала звонки клиентам предприятий ГК «Альфа», сообщая в них ложные сведения о конкурентах. Также предлагала услуги по охране и обслуживанию пожарной сигнализации. УФАС выдало предупреждение о необходимости принять меры. В результате руководство организации отчиталось об издании приказов, запрещающих сотрудникам при общении с потенциальными клиентами распространять ложную информацию», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В руководстве ЧОПа также пообещали впредь контролировать действия своих подчиненных. Нарушителей антимонопольного законодательства руководители частной охранной организации будут самостоятельно привлекать к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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