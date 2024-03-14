На челябинских избирательных участках видеокамеры ликвидировали слепые зоны

На избирательных участках в Челябинской области с помощью видеокамер ликвидировали слепые зоны. Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», гаджеты поставили так, чтобы они не нарушали право на тайну принятия решения.
«За порядком на выборах президента в регионе наблюдают 2304 камеры „Ростелекома“. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения», — уточнили URA.RU в «Ростелекоме».
Система видеонаблюдения будет работать с 15 по 17 марта. Техника установлена в 1152 избирательных участках всех муниципалитетов. Видео транслируется в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал.
В помещениях участковых избирательных комиссий стоит по две IP-камеры и телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов комиссии со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.
Директор филиала Евгений Макагонов заметил URA.RU, что наличие оборудования обеспечивает выборам открытость и легитимность. Чтобы минимизировать нештатные ситуации, у связистов работают аварийно-восстановительные бригады для немедленного выезда на место. Работу по видеонаблюдению на выборах компания ведет с 2012 года. Архив записей будет храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты официального опубликования общих результатов выборов.
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