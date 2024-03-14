На челябинских избирательных участках видеокамеры ликвидировали слепые зоны

15 марта 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

На избирательных участках поставили больше двух тысяч IP-камер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На избирательных участках в Челябинской области с помощью видеокамер ликвидировали слепые зоны. Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», гаджеты поставили так, чтобы они не нарушали право на тайну принятия решения. «За порядком на выборах президента в регионе наблюдают 2304 камеры „Ростелекома“. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения», — уточнили URA.RU в «Ростелекоме». Система видеонаблюдения будет работать с 15 по 17 марта. Техника установлена в 1152 избирательных участках всех муниципалитетов. Видео транслируется в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал. В помещениях участковых избирательных комиссий стоит по две IP-камеры и телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов комиссии со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Директор филиала Евгений Макагонов заметил URA.RU, что наличие оборудования обеспечивает выборам открытость и легитимность. Чтобы минимизировать нештатные ситуации, у связистов работают аварийно-восстановительные бригады для немедленного выезда на место. Работу по видеонаблюдению на выборах компания ведет с 2012 года. Архив записей будет храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты официального опубликования общих результатов выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На избирательных участках в Челябинской области с помощью видеокамер ликвидировали слепые зоны. Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», гаджеты поставили так, чтобы они не нарушали право на тайну принятия решения. «За порядком на выборах президента в регионе наблюдают 2304 камеры „Ростелекома“. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения», — уточнили URA.RU в «Ростелекоме». Система видеонаблюдения будет работать с 15 по 17 марта. Техника установлена в 1152 избирательных участках всех муниципалитетов. Видео транслируется в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал. В помещениях участковых избирательных комиссий стоит по две IP-камеры и телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов комиссии со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Директор филиала Евгений Макагонов заметил URA.RU, что наличие оборудования обеспечивает выборам открытость и легитимность. Чтобы минимизировать нештатные ситуации, у связистов работают аварийно-восстановительные бригады для немедленного выезда на место. Работу по видеонаблюдению на выборах компания ведет с 2012 года. Архив записей будет храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты официального опубликования общих результатов выборов.