Челябинский замкомполка Гагарин проголосовал на выборах президента на передовой. Видео

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Челябинск, ангел, гагарин юрий
Гагарин проголосовал на президентских выборах, находясь в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Замкомандира мотострелкового полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин проголосовал на президентских выборах, находясь на передовой. Об этом 15 марта URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«На выборах президента голосуют сегодня и на передовой. «Свое мнение уже выразил и Юрий Гагарин «Ангел»», —сообщил URA.RU Рыжий.

На кадрах, которыми с URA.RU поделилось ОНФ, Гагарин подписывает необходимые документы в местном избирательном участке. Из будки для голосования «Ангел» вышел, заявив: «Да, я проголосовал».

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Замкомандира мотострелкового полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин проголосовал на президентских выборах, находясь на передовой. Об этом 15 марта URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «На выборах президента голосуют сегодня и на передовой. «Свое мнение уже выразил и Юрий Гагарин «Ангел»», —сообщил URA.RU Рыжий. На кадрах, которыми с URA.RU поделилось ОНФ, Гагарин подписывает необходимые документы в местном избирательном участке. Из будки для голосования «Ангел» вышел, заявив: «Да, я проголосовал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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