Политика Выборы Челябинский замкомполка Гагарин проголосовал на выборах президента на передовой. Видео 15 марта 2024 в 17:14 Размер текста - 17 + Гагарин проголосовал на президентских выборах, находясь в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Замкомандира мотострелкового полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин проголосовал на президентских выборах, находясь на передовой. Об этом 15 марта URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «На выборах президента голосуют сегодня и на передовой. «Свое мнение уже выразил и Юрий Гагарин «Ангел»», —сообщил URA.RU Рыжий. На кадрах, которыми с URA.RU поделилось ОНФ, Гагарин подписывает необходимые документы в местном избирательном участке. Из будки для голосования «Ангел» вышел, заявив: «Да, я проголосовал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Замкомандира мотострелкового полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин проголосовал на президентских выборах, находясь на передовой. Об этом 15 марта URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «На выборах президента голосуют сегодня и на передовой. «Свое мнение уже выразил и Юрий Гагарин «Ангел»», —сообщил URA.RU Рыжий. На кадрах, которыми с URA.RU поделилось ОНФ, Гагарин подписывает необходимые документы в местном избирательном участке. Из будки для голосования «Ангел» вышел, заявив: «Да, я проголосовал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям