Международные наблюдатели следят за ходом выборов в Нижнем Тагиле. Видео

17 марта 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев подчеркнул, что международные наблюдателям дали познакомиться с городом и его историей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Нижний Тагил (Свердловская область) посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, работающих на выборах президента России. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Нижний Тагил посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, которые работают в составе наблюдательной миссии на выборах президента Российской Федерации. Представители Республики Бенин, Исландии, Испании, Непала, Конго и Республики Беларусь побывали на нескольких избирательных участках», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что гостям была предоставлена возможность посмотреть город и ознакомиться с его историей, а также посетить тагильские музеи. «Я являюсь международным наблюдателем, моя страна — Бенин. Мы приехали сюда четыре дня назад и посетили много избирательных участков. Наше впечатление — все хорошо организовано. Судя по этому, есть большая надежда, что выборы пройдут честно», — рассказал один из наблюдателей. Зарубежные наблюдатели также побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках в Екатеринбурге. На одном из них гостям рассказали о системе видеонаблюдения и дистанционном голосовании, а на другом угостили блинами. О том, как проходят выборы президента в Свердловской области — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижний Тагил (Свердловская область) посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, работающих на выборах президента России. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Нижний Тагил посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, которые работают в составе наблюдательной миссии на выборах президента Российской Федерации. Представители Республики Бенин, Исландии, Испании, Непала, Конго и Республики Беларусь побывали на нескольких избирательных участках», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что гостям была предоставлена возможность посмотреть город и ознакомиться с его историей, а также посетить тагильские музеи. «Я являюсь международным наблюдателем, моя страна — Бенин. Мы приехали сюда четыре дня назад и посетили много избирательных участков. Наше впечатление — все хорошо организовано. Судя по этому, есть большая надежда, что выборы пройдут честно», — рассказал один из наблюдателей. Зарубежные наблюдатели также побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках в Екатеринбурге. На одном из них гостям рассказали о системе видеонаблюдения и дистанционном голосовании, а на другом угостили блинами. О том, как проходят выборы президента в Свердловской области — в онлайн-трансляции агентства.