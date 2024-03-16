16 марта 2024

Международные наблюдатели следят за ходом выборов в Нижнем Тагиле. Видео

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев подчеркнул, что международные наблюдателям дали познакомиться с городом и его историей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Нижний Тагил (Свердловская область) посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, работающих на выборах президента России. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Нижний Тагил посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, которые работают в составе наблюдательной миссии на выборах президента Российской Федерации. Представители Республики Бенин, Исландии, Испании, Непала, Конго и Республики Беларусь побывали на нескольких избирательных участках», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что гостям была предоставлена возможность посмотреть город и ознакомиться с его историей, а также посетить тагильские музеи. «Я являюсь международным наблюдателем, моя страна — Бенин. Мы приехали сюда четыре дня назад и посетили много избирательных участков. Наше впечатление — все хорошо организовано. Судя по этому, есть большая надежда, что выборы пройдут честно», — рассказал один из наблюдателей.

Зарубежные наблюдатели также побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках в Екатеринбурге. На одном из них гостям рассказали о системе видеонаблюдения и дистанционном голосовании, а на другом угостили блинами. О том, как проходят выборы президента в Свердловской области — в онлайн-трансляции агентства.

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Нижний Тагил (Свердловская область) посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, работающих на выборах президента России. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Нижний Тагил посетила делегация международных наблюдателей и экспертов, которые работают в составе наблюдательной миссии на выборах президента Российской Федерации. Представители Республики Бенин, Исландии, Испании, Непала, Конго и Республики Беларусь побывали на нескольких избирательных участках», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что гостям была предоставлена возможность посмотреть город и ознакомиться с его историей, а также посетить тагильские музеи. «Я являюсь международным наблюдателем, моя страна — Бенин. Мы приехали сюда четыре дня назад и посетили много избирательных участков. Наше впечатление — все хорошо организовано. Судя по этому, есть большая надежда, что выборы пройдут честно», — рассказал один из наблюдателей. Зарубежные наблюдатели также побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках в Екатеринбурге. На одном из них гостям рассказали о системе видеонаблюдения и дистанционном голосовании, а на другом угостили блинами. О том, как проходят выборы президента в Свердловской области — в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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