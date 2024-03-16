Спасатели эвакуировали из охваченной огнем квартиры челябинца и двоих детей

На месте ЧП работают пожарные
В Челябинске пожар в многоквартирном доме по адресу Шуменская, дом 14. Спасатели вытащили из загоревшейся квартиры мужчину и его двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В настоящий момент подразделения работают на месте пожара. Сгорел балкон на 5-м этаже, огонь распространился на балкон 6-го этажа», — заявили в пресс-службе ведомства.
С помощью спаскомплектов сотрудники МЧС вывели на свежий воздух мужчину и его двоих детей. Причину пожара выясняют специалисты отдела дознания.
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