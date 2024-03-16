16 марта 2024

Спасатели эвакуировали из охваченной огнем квартиры челябинца и двоих детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На месте ЧП работают пожарные Фото:

В Челябинске пожар в многоквартирном доме по адресу Шуменская, дом 14. Спасатели вытащили из загоревшейся квартиры мужчину и его двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В настоящий момент подразделения работают на месте пожара. Сгорел балкон на 5-м этаже, огонь распространился на балкон 6-го этажа», — заявили в пресс-службе ведомства.

С помощью спаскомплектов сотрудники МЧС вывели на свежий воздух мужчину и его двоих детей. Причину пожара выясняют специалисты отдела дознания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске пожар в многоквартирном доме по адресу Шуменская, дом 14. Спасатели вытащили из загоревшейся квартиры мужчину и его двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В настоящий момент подразделения работают на месте пожара. Сгорел балкон на 5-м этаже, огонь распространился на балкон 6-го этажа», — заявили в пресс-службе ведомства. С помощью спаскомплектов сотрудники МЧС вывели на свежий воздух мужчину и его двоих детей. Причину пожара выясняют специалисты отдела дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...