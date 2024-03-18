Свердловчане продают карточки «Опорного края», схитрить им помешают. Скрин

На «Авито» продают карточки, дающие свердловчанам шанс на квартиры

18 марта 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Предприимчивые свердловчане продают карточки за пять тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «Авито» появились объявления о продаже карточек для участия в большой викторине «Опорный край». Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Цена товара — от 179 до пяти тысяч рублей. Организаторы викторины уже дали понять, что, если кто-то хочет получить или купить сразу несколько карточек, то реализовать их не выйдет. Как ранее сообщало агентство, викторина проходит с 15-го по 18 марта. Она приурочена к 90-летию региона. По условиям акции, каждому участнику выдается памятная медаль (их тоже уже продают), инструкция с вопросами об истории Среднего Урала, а также карточка, на которой под защитным слоем уникальный код. Его необходимо отправить по СМС на указанный в инструкции номер телефона. Первые три дня пункты викторины находились в основном возле избирательных участков. А 18 марта их открыли по всей области — в частности, для тех, кто на президентских выборах голосовал электронно. В одном из таких пунктов журналист утром заметил человека, который голосовал накануне на участке, получил карточку, а сегодня безо всяких проблем ему выдали вторую. В оргкомитете викторины корреспонденту дали понять, что схитрить будет тяжело. «Если человек воспользуется обеими карточками, то станет недобросовестным участником викторины. Если он уже поучаствовал в викторине на работе, то почему пошел в пункт проведения? У нас в правила предусмотрено, что от одного человека может поступить только один уникальный номер. Если мы обнаружим факт двойных номеров, то организаторы викторины оставляют за собой право не допустить такого человека к процедуре определения обладателей ценных подарков», — уверяют организаторы акции. В призовом фонде викторины — 100 «Москвичей», 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир и 2000 смартфонов. Итоги подведут 12 апреля, церемонию проведет Леонид Якубович. Скриншот с портала «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Авито» появились объявления о продаже карточек для участия в большой викторине «Опорный край». Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Цена товара — от 179 до пяти тысяч рублей. Организаторы викторины уже дали понять, что, если кто-то хочет получить или купить сразу несколько карточек, то реализовать их не выйдет. Как ранее сообщало агентство, викторина проходит с 15-го по 18 марта. Она приурочена к 90-летию региона. По условиям акции, каждому участнику выдается памятная медаль (их тоже уже продают), инструкция с вопросами об истории Среднего Урала, а также карточка, на которой под защитным слоем уникальный код. Его необходимо отправить по СМС на указанный в инструкции номер телефона. Первые три дня пункты викторины находились в основном возле избирательных участков. А 18 марта их открыли по всей области — в частности, для тех, кто на президентских выборах голосовал электронно. В одном из таких пунктов журналист утром заметил человека, который голосовал накануне на участке, получил карточку, а сегодня безо всяких проблем ему выдали вторую. В оргкомитете викторины корреспонденту дали понять, что схитрить будет тяжело. «Если человек воспользуется обеими карточками, то станет недобросовестным участником викторины. Если он уже поучаствовал в викторине на работе, то почему пошел в пункт проведения? У нас в правила предусмотрено, что от одного человека может поступить только один уникальный номер. Если мы обнаружим факт двойных номеров, то организаторы викторины оставляют за собой право не допустить такого человека к процедуре определения обладателей ценных подарков», — уверяют организаторы акции. В призовом фонде викторины — 100 «Москвичей», 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир и 2000 смартфонов. Итоги подведут 12 апреля, церемонию проведет Леонид Якубович.