Мэр Ханты-Мансийска отметил победу Путина в выборах на митинге. Видео

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Мэр Ханты-Мансийска отмечал победу Путина на митинге в честь 10-летия Крымской весны Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил победу действующего президента России Владимира Путина в выборах. Он поучаствовал в митинге, посвященном 10-летию Крымской весны.

«Принял участие в праздновании десятой годовщины с момента вхождения новых территорий в состав России. Очень символично, что о победе Владимира Путина на президентских выборах мы с вами говорим в день десятилетия Крымской весны», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

В митинге приняли участие губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель окружной Думы Борис Хохряков. Они вместе с военнослужащими, представителями крупных предприятий, профсоюзных, общественных организаций и другими югорчанами отметили 10-летие Крымской весны.

Ранее Комарова поздравила Путина с победой на выборах президента России. В Югре за него проголосовало 86,71% населения.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил победу действующего президента России Владимира Путина в выборах. Он поучаствовал в митинге, посвященном 10-летию Крымской весны. «Принял участие в праздновании десятой годовщины с момента вхождения новых территорий в состав России. Очень символично, что о победе Владимира Путина на президентских выборах мы с вами говорим в день десятилетия Крымской весны», — написал Ряшин в своем telegram-канале. В митинге приняли участие губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель окружной Думы Борис Хохряков. Они вместе с военнослужащими, представителями крупных предприятий, профсоюзных, общественных организаций и другими югорчанами отметили 10-летие Крымской весны. Ранее Комарова поздравила Путина с победой на выборах президента России. В Югре за него проголосовало 86,71% населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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