Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил победу действующего президента России Владимира Путина в выборах. Он поучаствовал в митинге, посвященном 10-летию Крымской весны.
«Принял участие в праздновании десятой годовщины с момента вхождения новых территорий в состав России. Очень символично, что о победе Владимира Путина на президентских выборах мы с вами говорим в день десятилетия Крымской весны», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
В митинге приняли участие губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель окружной Думы Борис Хохряков. Они вместе с военнослужащими, представителями крупных предприятий, профсоюзных, общественных организаций и другими югорчанами отметили 10-летие Крымской весны.
Ранее Комарова поздравила Путина с победой на выборах президента России. В Югре за него проголосовало 86,71% населения.
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