На трассе между Челябинском и Троицком фура столкнулась с «Газелью»

19 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 18-м километре дороги между Челябинском и Троицком днем 19 марта фура столкнулась с «Газелью». Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Авария на 18-м километре трассы А-310 Челябинск — Троицк. Как я понял, столкнулись фура и „Газель“. У „Газели“ весь передок замят. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — рассказал URA.RU очевидец. По его словам, на данном участке постоянно случаются ДТП с пострадавшими. Почти у всех аварий один сценарий: автомобиль пытается развернуться в оборудованном для этого месте и попадает под встречный транспорт. Полностью перекрыть участки для смены направления движения нельзя, так как они необходимы для оперативности экстренных служб. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что уточнят информацию о ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 18-м километре дороги между Челябинском и Троицком днем 19 марта фура столкнулась с «Газелью». Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Авария на 18-м километре трассы А-310 Челябинск — Троицк. Как я понял, столкнулись фура и „Газель“. У „Газели“ весь передок замят. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — рассказал URA.RU очевидец. По его словам, на данном участке постоянно случаются ДТП с пострадавшими. Почти у всех аварий один сценарий: автомобиль пытается развернуться в оборудованном для этого месте и попадает под встречный транспорт. Полностью перекрыть участки для смены направления движения нельзя, так как они необходимы для оперативности экстренных служб. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что уточнят информацию о ДТП.