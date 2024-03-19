На трассе между Челябинском и Троицком фура столкнулась с «Газелью»

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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи Фото:

На 18-м километре дороги между Челябинском и Троицком днем 19 марта фура столкнулась с «Газелью». Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Авария на 18-м километре трассы А-310 Челябинск — Троицк. Как я понял, столкнулись фура и „Газель“. У „Газели“ весь передок замят. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — рассказал URA.RU очевидец.

По его словам, на данном участке постоянно случаются ДТП с пострадавшими. Почти у всех аварий один сценарий: автомобиль пытается развернуться в оборудованном для этого месте и попадает под встречный транспорт. Полностью перекрыть участки для смены направления движения нельзя, так как они необходимы для оперативности экстренных служб.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что уточнят информацию о ДТП.

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На 18-м километре дороги между Челябинском и Троицком днем 19 марта фура столкнулась с «Газелью». Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Авария на 18-м километре трассы А-310 Челябинск — Троицк. Как я понял, столкнулись фура и „Газель“. У „Газели“ весь передок замят. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — рассказал URA.RU очевидец. По его словам, на данном участке постоянно случаются ДТП с пострадавшими. Почти у всех аварий один сценарий: автомобиль пытается развернуться в оборудованном для этого месте и попадает под встречный транспорт. Полностью перекрыть участки для смены направления движения нельзя, так как они необходимы для оперативности экстренных служб. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что уточнят информацию о ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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