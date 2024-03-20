20 марта 2024

Пермяк лишился 130 тысяч рублей из-за «Фиксиков»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка обязали выплатить правообладателю компенсацию
Пермяка обязали выплатить правообладателю компенсацию Фото:

Пермскому бизнесмену пришлось выплатить 130 тысяч рублей за использование изображений героев популярного мультсериала «Фиксики». Мужчина нарушил исключительные авторские права, продавая одежду с принтами из мультфильма. Это было установлено во время контрольной закупки, проведенной представителями правообладателя.

«В ходе закупки представителями ЗАО «Аэроплан» был приобретен детский спортивный костюм с изображениями героев анимационного сериала «Фиксики». Экспертиза подтвердила, что рисунки на футболке и штанах до степени смешения похожи на товарные знаки, находящиеся под защитой законодательства. Бизнесмена обязали выплатить правообладателю по 10 тысяч рублей за каждое изображение. Общая сумма выплат составила 130 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

Приставы уведомили продавца о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях использования чужих авторских прав. Но это не возымело действия, и сотрудник ведомства взыскал исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга. Лишь после этого бизнесмен погасил финансовые обязательства перед правообладателем.

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Пермскому бизнесмену пришлось выплатить 130 тысяч рублей за использование изображений героев популярного мультсериала «Фиксики». Мужчина нарушил исключительные авторские права, продавая одежду с принтами из мультфильма. Это было установлено во время контрольной закупки, проведенной представителями правообладателя. «В ходе закупки представителями ЗАО «Аэроплан» был приобретен детский спортивный костюм с изображениями героев анимационного сериала «Фиксики». Экспертиза подтвердила, что рисунки на футболке и штанах до степени смешения похожи на товарные знаки, находящиеся под защитой законодательства. Бизнесмена обязали выплатить правообладателю по 10 тысяч рублей за каждое изображение. Общая сумма выплат составила 130 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Приставы уведомили продавца о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях использования чужих авторских прав. Но это не возымело действия, и сотрудник ведомства взыскал исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга. Лишь после этого бизнесмен погасил финансовые обязательства перед правообладателем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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