Российские десантники спасли кота, пострадавшего от обстрела ВСУ под Бахмутом

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Пожар. Тюмень, кошка, пожар, кот, рыжий кот, рыжая кошка
Российские десантники спасли кота, передает Mash Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции в районе Бахмута (Артемовска). Под удар противника также попал кот одного из российских десантников по кличке Филимон. У животного обгорели лапы и усы. Спустя несколько дней кот был найден сослуживцами хозяина и животное успели выходить. Об этом сообщает Mash.

«Российские десантники выхаживают кота, попавшего под обстрел танка в Артемовске. У пушистого обгорели лапы и усы, а когда его раненый хозяин пришел в себя, то попросил сослуживцев позаботиться о животном», — передают авторы канала. Отмечается, что изначально бойцы в суматохе забыли про кота, однако спустя несколько дней вернулись и нашли животное под обломками. Он был жив. Ему успели оказать необходимую медицинскую помощь. Кот и его хозяин идут на поправку.

Несмотря на тот факт, что российские солдаты полностью освободили Бахмут в 2023 году, Украина не прекращает попытки вернуть город. Российские бойцы удерживают сам Бахмут, а также отражают атаки ВСУ на артемовском направлении в целом.

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Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции в районе Бахмута (Артемовска). Под удар противника также попал кот одного из российских десантников по кличке Филимон. У животного обгорели лапы и усы. Спустя несколько дней кот был найден сослуживцами хозяина и животное успели выходить. Об этом сообщает Mash. «Российские десантники выхаживают кота, попавшего под обстрел танка в Артемовске. У пушистого обгорели лапы и усы, а когда его раненый хозяин пришел в себя, то попросил сослуживцев позаботиться о животном», — передают авторы канала. Отмечается, что изначально бойцы в суматохе забыли про кота, однако спустя несколько дней вернулись и нашли животное под обломками. Он был жив. Ему успели оказать необходимую медицинскую помощь. Кот и его хозяин идут на поправку. Несмотря на тот факт, что российские солдаты полностью освободили Бахмут в 2023 году, Украина не прекращает попытки вернуть город. Российские бойцы удерживают сам Бахмут, а также отражают атаки ВСУ на артемовском направлении в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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