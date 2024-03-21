Российские десантники спасли кота, пострадавшего от обстрела ВСУ под Бахмутом

21 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Российские десантники спасли кота, передает Mash Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции в районе Бахмута (Артемовска). Под удар противника также попал кот одного из российских десантников по кличке Филимон. У животного обгорели лапы и усы. Спустя несколько дней кот был найден сослуживцами хозяина и животное успели выходить. Об этом сообщает Mash. «Российские десантники выхаживают кота, попавшего под обстрел танка в Артемовске. У пушистого обгорели лапы и усы, а когда его раненый хозяин пришел в себя, то попросил сослуживцев позаботиться о животном», — передают авторы канала. Отмечается, что изначально бойцы в суматохе забыли про кота, однако спустя несколько дней вернулись и нашли животное под обломками. Он был жив. Ему успели оказать необходимую медицинскую помощь. Кот и его хозяин идут на поправку. Несмотря на тот факт, что российские солдаты полностью освободили Бахмут в 2023 году, Украина не прекращает попытки вернуть город. Российские бойцы удерживают сам Бахмут, а также отражают атаки ВСУ на артемовском направлении в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции в районе Бахмута (Артемовска). Под удар противника также попал кот одного из российских десантников по кличке Филимон. У животного обгорели лапы и усы. Спустя несколько дней кот был найден сослуживцами хозяина и животное успели выходить. Об этом сообщает Mash. «Российские десантники выхаживают кота, попавшего под обстрел танка в Артемовске. У пушистого обгорели лапы и усы, а когда его раненый хозяин пришел в себя, то попросил сослуживцев позаботиться о животном», — передают авторы канала. Отмечается, что изначально бойцы в суматохе забыли про кота, однако спустя несколько дней вернулись и нашли животное под обломками. Он был жив. Ему успели оказать необходимую медицинскую помощь. Кот и его хозяин идут на поправку. Несмотря на тот факт, что российские солдаты полностью освободили Бахмут в 2023 году, Украина не прекращает попытки вернуть город. Российские бойцы удерживают сам Бахмут, а также отражают атаки ВСУ на артемовском направлении в целом.