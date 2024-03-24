В Пермском крае пьяный сотрудник автосервиса угнал машину клиента

В Соликамске Пермского края сотрудник автосервиса угнал «Тойоту», которую владелец оставил ему для диагностики. Задержали его сотрудники ГИББД, остановив для проверки документов, рассказали в полиции.
«Ночью экипаж Госавтоинспекции отдела МВД России по Соликамскому городскому округу остановил автомобиль „Тойота“ для проверки документов. Водитель в ответ ошарашил полицейских, прямо заявив, что таковых у него нет и никогда не было, а автомобиль вообще принадлежит другому человеку», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Владелец авто об угоне сообщил утром. Данные о пропавшей машине совпали с той, на которой катался нетрезвый сотрудник сервиса.
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