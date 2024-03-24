24 марта 2024
23 марта 2024

В Пермском крае пьяный сотрудник автосервиса угнал машину клиента

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Вместо ремонта мастер угнал машину (архивное фото) Фото:

В Соликамске Пермского края сотрудник автосервиса угнал «Тойоту», которую владелец оставил ему для диагностики. Задержали его сотрудники ГИББД, остановив для проверки документов, рассказали в полиции.

«Ночью экипаж Госавтоинспекции отдела МВД России по Соликамскому городскому округу остановил автомобиль „Тойота“ для проверки документов. Водитель в ответ ошарашил полицейских, прямо заявив, что таковых у него нет и никогда не было, а автомобиль вообще принадлежит другому человеку», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Владелец авто об угоне сообщил утром. Данные о пропавшей машине совпали с той, на которой катался нетрезвый сотрудник сервиса.

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В Соликамске Пермского края сотрудник автосервиса угнал «Тойоту», которую владелец оставил ему для диагностики. Задержали его сотрудники ГИББД, остановив для проверки документов, рассказали в полиции. «Ночью экипаж Госавтоинспекции отдела МВД России по Соликамскому городскому округу остановил автомобиль „Тойота“ для проверки документов. Водитель в ответ ошарашил полицейских, прямо заявив, что таковых у него нет и никогда не было, а автомобиль вообще принадлежит другому человеку», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Владелец авто об угоне сообщил утром. Данные о пропавшей машине совпали с той, на которой катался нетрезвый сотрудник сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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