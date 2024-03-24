В Пермском крае пьяный сотрудник автосервиса угнал машину клиента

25 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Вместо ремонта мастер угнал машину (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Соликамске Пермского края сотрудник автосервиса угнал «Тойоту», которую владелец оставил ему для диагностики. Задержали его сотрудники ГИББД, остановив для проверки документов, рассказали в полиции. «Ночью экипаж Госавтоинспекции отдела МВД России по Соликамскому городскому округу остановил автомобиль „Тойота“ для проверки документов. Водитель в ответ ошарашил полицейских, прямо заявив, что таковых у него нет и никогда не было, а автомобиль вообще принадлежит другому человеку», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Владелец авто об угоне сообщил утром. Данные о пропавшей машине совпали с той, на которой катался нетрезвый сотрудник сервиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Соликамске Пермского края сотрудник автосервиса угнал «Тойоту», которую владелец оставил ему для диагностики. Задержали его сотрудники ГИББД, остановив для проверки документов, рассказали в полиции. «Ночью экипаж Госавтоинспекции отдела МВД России по Соликамскому городскому округу остановил автомобиль „Тойота“ для проверки документов. Водитель в ответ ошарашил полицейских, прямо заявив, что таковых у него нет и никогда не было, а автомобиль вообще принадлежит другому человеку», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Владелец авто об угоне сообщил утром. Данные о пропавшей машине совпали с той, на которой катался нетрезвый сотрудник сервиса.