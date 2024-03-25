В Челябинске на 90% снизилась стоимость участков под дачи и коттеджи. Инфографика

В Челябинске земли продают по 133 тысячи рублей за сотку

25 марта 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

В Челябинске за месяц цены на земли снизились с 270 тысяч 500 рублей до 131 тысяч 613 рублей за сотку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске с февраля по март 2024 года цены на земельные участки упали на 90% — с 270 тысяч 500 рублей до 131 тысяч 613 рублей за сотку. Данная информация следует из динамики цен на сайте Restate. «В Челябинске стоимость земельных участков под дома и дачи 22 февраля 2024 года составляла 270 тысяч 500 рублей. Через месяц, 22 марта 2024 года цена на земли снизилась на 89% до 131 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate. На данный момент минимальная стоимость земельных участков в Челябинске составляет 390 тысяч рублей. Самые большие участки выставлены на продажу за 6 млн 800 тысяч рублей за объект. В Челябинске в начале 2024 года зафиксирован активный спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом, рассказал URA.RU гендиректор компании «Дан-недвижимость» Валентин Корытный. На данный момент смело можно заявить о высочайшем интересе челябинцев к земельным участкам. Это связано не только с сезонным ростом спроса на них, но также с тем, что участки являются выгодной инвестицией. При этом, инвестируя в участок, а также при строительстве дома на участке обязательно стоит учитывать направление, перспективы его развития, геологию и геодезию, розу ветров, существующую или будущую инфраструктуру, а также процент застройки территории. В Челябинске с февраля по март 2024 года цены на земельные участки снизились на 90% Скрин: сайт Restate Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с февраля по март 2024 года цены на земельные участки упали на 90% — с 270 тысяч 500 рублей до 131 тысяч 613 рублей за сотку. Данная информация следует из динамики цен на сайте Restate. «В Челябинске стоимость земельных участков под дома и дачи 22 февраля 2024 года составляла 270 тысяч 500 рублей. Через месяц, 22 марта 2024 года цена на земли снизилась на 89% до 131 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate. На данный момент минимальная стоимость земельных участков в Челябинске составляет 390 тысяч рублей. Самые большие участки выставлены на продажу за 6 млн 800 тысяч рублей за объект. В Челябинске в начале 2024 года зафиксирован активный спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом, рассказал URA.RU гендиректор компании «Дан-недвижимость» Валентин Корытный. На данный момент смело можно заявить о высочайшем интересе челябинцев к земельным участкам. Это связано не только с сезонным ростом спроса на них, но также с тем, что участки являются выгодной инвестицией. При этом, инвестируя в участок, а также при строительстве дома на участке обязательно стоит учитывать направление, перспективы его развития, геологию и геодезию, розу ветров, существующую или будущую инфраструктуру, а также процент застройки территории.