Челябинский губернатор поблагодарил омбудсмена за помощь на выборах Президента РФ

Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился с Юлией Сударенко

26 марта 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Текслер поблагодарил Сударенко в обеспечении прозрачности избирательного процесса на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченной по правам человека в регионе Юлией Сударенко. С омбудсменом они обсудили ее ежегодный доклад, актуальные вопросы и приоритетные задачи на 2024 год. Также глава региона поблагодарил уполномоченного за помощь в обеспечении прозрачности избирательного процесса на выборах, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Послании Президент обозначил основные направления. Это связано с решением социальных задач, оказанием поддержки участникам СВО, членам их семей. Вы тоже здесь ведете большую работу, в отчете об этом много сказано. Работа важная, она будет продолжаться и, уверен, усиливаться», — отметил Текслер Глава региона обратил внимание, что Президент в своем Послании Федеральному Собранию обозначил основные направления и векторы развития страны, сделав особый акцент на решении социальных задач, включая помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Также глава региона обратил внимание на важное и востребованное направление в социальной работе — реализацию проекта по долговременному уходу за нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе пожилыми людьми и участниками СВО. В свою очередь Сударенко поблагодарила губернатора за обширный пакет мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, отметив, что жалоб в этой части по ним практически не поступает. Также омбудсмен отметила инициативность главы региона в сфере поддержки южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченной по правам человека в регионе Юлией Сударенко. С омбудсменом они обсудили ее ежегодный доклад, актуальные вопросы и приоритетные задачи на 2024 год. Также глава региона поблагодарил уполномоченного за помощь в обеспечении прозрачности избирательного процесса на выборах, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Послании Президент обозначил основные направления. Это связано с решением социальных задач, оказанием поддержки участникам СВО, членам их семей. Вы тоже здесь ведете большую работу, в отчете об этом много сказано. Работа важная, она будет продолжаться и, уверен, усиливаться», — отметил Текслер Глава региона обратил внимание, что Президент в своем Послании Федеральному Собранию обозначил основные направления и векторы развития страны, сделав особый акцент на решении социальных задач, включая помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Также глава региона обратил внимание на важное и востребованное направление в социальной работе — реализацию проекта по долговременному уходу за нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе пожилыми людьми и участниками СВО. В свою очередь Сударенко поблагодарила губернатора за обширный пакет мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, отметив, что жалоб в этой части по ним практически не поступает. Также омбудсмен отметила инициативность главы региона в сфере поддержки южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья.