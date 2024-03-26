Дороги Екатеринбурга покрасят «шумной» разметкой

На дорогах Екатеринбурга появятся новые разметки для сокращения ДТП
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Ломбард. Челябинск, дорожный рабочий, дорожник, разметка дороги, разметка площади
Новые разметки сократят количество ДТП Фото:

На четырехполосных дорогах Екатеринбурга в 2024 году появится специальная разметка, которая будет создавать шумовой эффект. Это сократит количество аварий, рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков в гордуме.

«На дорогах шириной в четыре полосы и более мы планируем наносить двойную сплошную с небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект, говоря водителю, что он пересекает двойную сплошную полосу», — сказал Ощепков. Он также добавил, что в этом году в городе планируется увеличить продольную ширину разметки со 100 до 150 миллиметров.

В Свердловской области в 2022 году начали устанавливать проекционные пешеходные переходы. Первый появился в Екатеринбурге на улице Степана Разина,71. Преимущество новых зебр заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении.

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На четырехполосных дорогах Екатеринбурга в 2024 году появится специальная разметка, которая будет создавать шумовой эффект. Это сократит количество аварий, рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков в гордуме. «На дорогах шириной в четыре полосы и более мы планируем наносить двойную сплошную с небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект, говоря водителю, что он пересекает двойную сплошную полосу», — сказал Ощепков. Он также добавил, что в этом году в городе планируется увеличить продольную ширину разметки со 100 до 150 миллиметров. В Свердловской области в 2022 году начали устанавливать проекционные пешеходные переходы. Первый появился в Екатеринбурге на улице Степана Разина,71. Преимущество новых зебр заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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