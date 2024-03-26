Дороги Екатеринбурга покрасят «шумной» разметкой

На дорогах Екатеринбурга появятся новые разметки для сокращения ДТП

26 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Новые разметки сократят количество ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На четырехполосных дорогах Екатеринбурга в 2024 году появится специальная разметка, которая будет создавать шумовой эффект. Это сократит количество аварий, рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков в гордуме. «На дорогах шириной в четыре полосы и более мы планируем наносить двойную сплошную с небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект, говоря водителю, что он пересекает двойную сплошную полосу», — сказал Ощепков. Он также добавил, что в этом году в городе планируется увеличить продольную ширину разметки со 100 до 150 миллиметров. В Свердловской области в 2022 году начали устанавливать проекционные пешеходные переходы. Первый появился в Екатеринбурге на улице Степана Разина,71. Преимущество новых зебр заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На четырехполосных дорогах Екатеринбурга в 2024 году появится специальная разметка, которая будет создавать шумовой эффект. Это сократит количество аварий, рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков в гордуме. «На дорогах шириной в четыре полосы и более мы планируем наносить двойную сплошную с небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект, говоря водителю, что он пересекает двойную сплошную полосу», — сказал Ощепков. Он также добавил, что в этом году в городе планируется увеличить продольную ширину разметки со 100 до 150 миллиметров. В Свердловской области в 2022 году начали устанавливать проекционные пешеходные переходы. Первый появился в Екатеринбурге на улице Степана Разина,71. Преимущество новых зебр заключается в том, что разметка остается видна при любой погоде и недостаточном освещении.