28 марта 2024

В Перми переплата по ипотеке достигла стоимости трех квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 23 на улице Ткачей. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, город, жк clever park, новостройки, жилье, многоквартирные дома
За готовые квартиры переплата будет больше, чем за строящиеся Фото:

В Перми в 2024 году переплата по жилищному кредиту может достигать стоимости трех квартир. Речь идет о сделках, где приобретается готовая квартира по рыночной ставке. Об этом URA.RU рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева.

«Переплата по жилищному кредиту в Перми может достигать трехкратной стоимости квартиры. Если жилье приобретается по ставке 16-19% годовых, а не по субсидируемым госпрограммам, то при сроке кредита в 20-30 лет переплата по ипотеке может быть равна стоимости двух-трех квартир», — отметила Анастасия Катаева.

Агент по недвижимости добавила, что переплата на первичном рынке меньше. Например, если двухкомнатная квартира в новостройке стоит 7 млн рублей, из них ипотека — 4,9 млн рублей под 8% на 30 лет. В этом случае переплата составит 8 млн рублей, то есть стоимость еще одной «двушки».

На вторичном рынке несмотря на то, что стоимость квартиры меньше, переплата наоборот больше. Так готовая «двушка» стоит 6 млн рублей. Из них 4,2 млн рублей — деньги банка под 18% годовых. Срок кредита на 30 лет. За это время переплата составит 18,7 млн рублей, на которые можно купить три таких же квартиры, отметила риелтор.

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В Перми в 2024 году переплата по жилищному кредиту может достигать стоимости трех квартир. Речь идет о сделках, где приобретается готовая квартира по рыночной ставке. Об этом URA.RU рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «Переплата по жилищному кредиту в Перми может достигать трехкратной стоимости квартиры. Если жилье приобретается по ставке 16-19% годовых, а не по субсидируемым госпрограммам, то при сроке кредита в 20-30 лет переплата по ипотеке может быть равна стоимости двух-трех квартир», — отметила Анастасия Катаева. Агент по недвижимости добавила, что переплата на первичном рынке меньше. Например, если двухкомнатная квартира в новостройке стоит 7 млн рублей, из них ипотека — 4,9 млн рублей под 8% на 30 лет. В этом случае переплата составит 8 млн рублей, то есть стоимость еще одной «двушки». На вторичном рынке несмотря на то, что стоимость квартиры меньше, переплата наоборот больше. Так готовая «двушка» стоит 6 млн рублей. Из них 4,2 млн рублей — деньги банка под 18% годовых. Срок кредита на 30 лет. За это время переплата составит 18,7 млн рублей, на которые можно купить три таких же квартиры, отметила риелтор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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