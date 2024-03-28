В Перми переплата по ипотеке достигла стоимости трех квартир

29 марта 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

За готовые квартиры переплата будет больше, чем за строящиеся Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми в 2024 году переплата по жилищному кредиту может достигать стоимости трех квартир. Речь идет о сделках, где приобретается готовая квартира по рыночной ставке. Об этом URA.RU рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «Переплата по жилищному кредиту в Перми может достигать трехкратной стоимости квартиры. Если жилье приобретается по ставке 16-19% годовых, а не по субсидируемым госпрограммам, то при сроке кредита в 20-30 лет переплата по ипотеке может быть равна стоимости двух-трех квартир», — отметила Анастасия Катаева. Агент по недвижимости добавила, что переплата на первичном рынке меньше. Например, если двухкомнатная квартира в новостройке стоит 7 млн рублей, из них ипотека — 4,9 млн рублей под 8% на 30 лет. В этом случае переплата составит 8 млн рублей, то есть стоимость еще одной «двушки». На вторичном рынке несмотря на то, что стоимость квартиры меньше, переплата наоборот больше. Так готовая «двушка» стоит 6 млн рублей. Из них 4,2 млн рублей — деньги банка под 18% годовых. Срок кредита на 30 лет. За это время переплата составит 18,7 млн рублей, на которые можно купить три таких же квартиры, отметила риелтор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в 2024 году переплата по жилищному кредиту может достигать стоимости трех квартир. Речь идет о сделках, где приобретается готовая квартира по рыночной ставке. Об этом URA.RU рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «Переплата по жилищному кредиту в Перми может достигать трехкратной стоимости квартиры. Если жилье приобретается по ставке 16-19% годовых, а не по субсидируемым госпрограммам, то при сроке кредита в 20-30 лет переплата по ипотеке может быть равна стоимости двух-трех квартир», — отметила Анастасия Катаева. Агент по недвижимости добавила, что переплата на первичном рынке меньше. Например, если двухкомнатная квартира в новостройке стоит 7 млн рублей, из них ипотека — 4,9 млн рублей под 8% на 30 лет. В этом случае переплата составит 8 млн рублей, то есть стоимость еще одной «двушки». На вторичном рынке несмотря на то, что стоимость квартиры меньше, переплата наоборот больше. Так готовая «двушка» стоит 6 млн рублей. Из них 4,2 млн рублей — деньги банка под 18% годовых. Срок кредита на 30 лет. За это время переплата составит 18,7 млн рублей, на которые можно купить три таких же квартиры, отметила риелтор.