В Кремле оценили безопасность россиян на Олимпиаде после теракта

РФ не может обеспечить безопасность российским спортсменам на Олимпиаде в Париже. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о террористической угрозе.
«Нет, таких возможностей нет. По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, обеспечивает безопасность. Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Олимпиада в Сочи по стандарту МОК была одной из лучших в истории.
Ранее сообщалось, что западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже.
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