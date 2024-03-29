В Кремле оценили безопасность россиян на Олимпиаде после теракта

Кремль: РФ не может обезопасить россиян на Олимпиаде из-за правил МОК
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, олимпиада
Дмитрий Песков сообщил, что Олимпиада в Сочи в 2014 считается лучшей в истории по безопасности Фото:

РФ не может обеспечить безопасность российским спортсменам на Олимпиаде в Париже. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о террористической угрозе.

«Нет, таких возможностей нет. По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, обеспечивает безопасность. Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Олимпиада в Сочи по стандарту МОК была одной из лучших в истории.

Ранее сообщалось, что западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже.

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РФ не может обеспечить безопасность российским спортсменам на Олимпиаде в Париже. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о террористической угрозе. «Нет, таких возможностей нет. По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, обеспечивает безопасность. Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Олимпиада в Сочи по стандарту МОК была одной из лучших в истории. Ранее сообщалось, что западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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