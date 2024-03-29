В Кремле оценили безопасность россиян на Олимпиаде после теракта

Кремль: РФ не может обезопасить россиян на Олимпиаде из-за правил МОК

29 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Олимпиада в Сочи в 2014 считается лучшей в истории по безопасности Фото: pixabay.com © URA.RU РФ не может обеспечить безопасность российским спортсменам на Олимпиаде в Париже. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о террористической угрозе. «Нет, таких возможностей нет. По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, обеспечивает безопасность. Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Олимпиада в Сочи по стандарту МОК была одной из лучших в истории. Ранее сообщалось, что западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ не может обеспечить безопасность российским спортсменам на Олимпиаде в Париже. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о террористической угрозе. «Нет, таких возможностей нет. По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, обеспечивает безопасность. Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Олимпиада в Сочи по стандарту МОК была одной из лучших в истории. Ранее сообщалось, что западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже.