29 марта 2024

В Свердловской области откололась льдина с двенадцатью рыбаками

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Клипарт. Сургут, рыбаки на льдине, рыбалка зимняя
Двенадцать рыбаков отправились дрейфовать на льдине на Белоярском водохранилище (архивное фото) Фото:

Льдина с двенадцатью рыбаками откололась на Белоярском водохранилище днем 30 марта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

«Все 12 рыбаков были успешно спасены и доставлены на берег. Дальнейшая помощь им не потребовалась», — сообщил собеседник агентства.

В спасательной операции задействовали судно на воздушной подушке. Сотрудники МЧС продолжают рейды на водоемах, ведь на лед, несмотря на плюсовую температуру, до сих пор выходят многие любители рыбалки.

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Льдина с двенадцатью рыбаками откололась на Белоярском водохранилище днем 30 марта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области. «Все 12 рыбаков были успешно спасены и доставлены на берег. Дальнейшая помощь им не потребовалась», — сообщил собеседник агентства. В спасательной операции задействовали судно на воздушной подушке. Сотрудники МЧС продолжают рейды на водоемах, ведь на лед, несмотря на плюсовую температуру, до сих пор выходят многие любители рыбалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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