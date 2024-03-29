В Свердловской области откололась льдина с двенадцатью рыбаками

Двенадцать рыбаков отправились дрейфовать на льдине на Белоярском водохранилище (архивное фото)
Льдина с двенадцатью рыбаками откололась на Белоярском водохранилище днем 30 марта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.
«Все 12 рыбаков были успешно спасены и доставлены на берег. Дальнейшая помощь им не потребовалась», — сообщил собеседник агентства.
В спасательной операции задействовали судно на воздушной подушке. Сотрудники МЧС продолжают рейды на водоемах, ведь на лед, несмотря на плюсовую температуру, до сих пор выходят многие любители рыбалки.
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