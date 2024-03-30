30 марта 2024

На челябинской трассе загорелось придорожное кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
О пострадавших при пожаре не сообщается Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 31 марта вечером загорелось придорожное кафе. На участке введено реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 1587 километре автодороги Москва — Челябинск (Ашинский район — прим. URA.RU) организовано реверсивное движение для проезда пожарных машин для тушения пожара в придорожном кафе», — сообщает пресс-служба ведомства. Информация опубликована в telegram-канале. О пострадавших при пожаре не сообщается.

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В Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 31 марта вечером загорелось придорожное кафе. На участке введено реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1587 километре автодороги Москва — Челябинск (Ашинский район — прим. URA.RU) организовано реверсивное движение для проезда пожарных машин для тушения пожара в придорожном кафе», — сообщает пресс-служба ведомства. Информация опубликована в telegram-канале. О пострадавших при пожаре не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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