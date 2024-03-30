О пострадавших при пожаре не сообщается
В Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 31 марта вечером загорелось придорожное кафе. На участке введено реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 1587 километре автодороги Москва — Челябинск (Ашинский район — прим. URA.RU) организовано реверсивное движение для проезда пожарных машин для тушения пожара в придорожном кафе», — сообщает пресс-служба ведомства. Информация опубликована в telegram-канале. О пострадавших при пожаре не сообщается.
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