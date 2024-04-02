02 апреля 2024

В МВД раскрыли, кто из мигрантов избежит ограничения по пребыванию в РФ

МВД: ограничение пребывания мигрантов в РФ не коснется тех, кто получил ВНЖ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Мигранты, получившие ВНЖ, избегут ограничений по пребыванию в РФ Фото:

Иностранные граждане, получившие в России вид на жительство, патент или разрешение на работу, не будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента», — заявила Ирина Волк. Сообщение опубликовано в ее официальном telegram-канале.

Она объяснила изменения в миграционном законодательстве, которые предусматривают сокращение срока пребывания иностранцев в России без соответствующих документов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности страны.

Ранее, 1 апреля, в МВД РФ анонсировали передачу в правительство законопроекта с новыми правилами для иностранцев. Согласно предложениям, срок временного пребывания без визы будет сокращен до 90 дней в течение календарного года, в отличие от текущего положения, когда разрешено находиться 90 дней в течение каждых 180 дней.

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Иностранные граждане, получившие в России вид на жительство, патент или разрешение на работу, не будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента», — заявила Ирина Волк. Сообщение опубликовано в ее официальном telegram-канале. Она объяснила изменения в миграционном законодательстве, которые предусматривают сокращение срока пребывания иностранцев в России без соответствующих документов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности страны. Ранее, 1 апреля, в МВД РФ анонсировали передачу в правительство законопроекта с новыми правилами для иностранцев. Согласно предложениям, срок временного пребывания без визы будет сокращен до 90 дней в течение календарного года, в отличие от текущего положения, когда разрешено находиться 90 дней в течение каждых 180 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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