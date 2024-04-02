В МВД раскрыли, кто из мигрантов избежит ограничения по пребыванию в РФ

МВД: ограничение пребывания мигрантов в РФ не коснется тех, кто получил ВНЖ

Мигранты, получившие ВНЖ, избегут ограничений по пребыванию в РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Иностранные граждане, получившие в России вид на жительство, патент или разрешение на работу, не будут ограничены в сроке пребывания до 90 дней в год. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента», — заявила Ирина Волк. Сообщение опубликовано в ее официальном telegram-канале.

Она объяснила изменения в миграционном законодательстве, которые предусматривают сокращение срока пребывания иностранцев в России без соответствующих документов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности страны.

Ранее, 1 апреля, в МВД РФ анонсировали передачу в правительство законопроекта с новыми правилами для иностранцев. Согласно предложениям, срок временного пребывания без визы будет сокращен до 90 дней в течение календарного года, в отличие от текущего положения, когда разрешено находиться 90 дней в течение каждых 180 дней.