Tefal требует по два миллиона с дизайнера Лебедева и актера Манучарова

Французская компания Tefal подала иски против российского дизайнера Артемия Лебедева и актера Вячеслава Манучарова. Производитель бытовой техники и посуды требует от каждого из них по два миллиона рублей.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в иске к Манучарову, поступившем в Арбитражный суд Москвы в апреле, Tefal требует один миллион рублей компенсации за незаконное использование двух товарных знаков (российского и международного), а также еще один миллион — за ущерб деловой репутации. В обоих делах третьим лицом выступает петербургское АО «Нева металл посуда». Аналогичные требования компания предъявила и Артемию Лебедеву. Подробности обстоятельств споров на данный момент не раскрываются.
Международный товарный знак Tefal был зарегистрирован французской компанией в 1974 году и действует до 2034 года, охватывая все классы товаров и услуг. Российский аналогичный бренд существует с 1967 года и действует до 2027 года, охватывая кухонные принадлежности, кастрюли, сковородки и другую посуду.
