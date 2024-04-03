Мишустин рассказал, как РФ заботится о школьниках и дошкольниках

Мишустин: правительство РФ обновляет школы и обеспечивает детей питанием

03 апреля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил об увеличении вместимости дошкольных учреждений Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство России активно занимается обновлением дошкольных учреждений, из-за чего теперь такие заведения способны принять на 157 тысяч детей больше, чем четырьмя годами ранее. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год. «Во всех регионах мы возводим и обновляем дошкольные учреждения. Теперь они могут принять на 157 тысяч больше ребят, чем четыре года назад. Родителям стало проще устроить туда детишек от двух месяцев до семи лет», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляция отчета ведется на сайте агентства URA.RU. Кроме того, учеников младших классов предоставляют бесплатное горячее питание по инициативе главы государства Владимира Путина. При этом качество еды для детей стоит на особом контроле. Также Мишустин подчеркнул, что для школьников организован развоз на автобусах. Так, в 2023 году в регионы РФ было поставлено около трех тысяч служебных машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России активно занимается обновлением дошкольных учреждений, из-за чего теперь такие заведения способны принять на 157 тысяч детей больше, чем четырьмя годами ранее. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год. «Во всех регионах мы возводим и обновляем дошкольные учреждения. Теперь они могут принять на 157 тысяч больше ребят, чем четыре года назад. Родителям стало проще устроить туда детишек от двух месяцев до семи лет», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляция отчета ведется на сайте агентства URA.RU. Кроме того, учеников младших классов предоставляют бесплатное горячее питание по инициативе главы государства Владимира Путина. При этом качество еды для детей стоит на особом контроле. Также Мишустин подчеркнул, что для школьников организован развоз на автобусах. Так, в 2023 году в регионы РФ было поставлено около трех тысяч служебных машин.