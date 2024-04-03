В Екатеринбурге на Блюхера произошло серьезное ДТП

В Екатеринбурге днем 3 апреля произошло столкновение Jeep Grand Cherokee и «Иж», есть пострадавший. Об этом URA.RU рассказал один из водителей.
«Ехал на джипе по работе по Блюхера, никого не трогал, скорость была в пределах нормы 40кмч. При пересечении перекрестка Блюхера — Парковый переулок водитель „Ижа“ повернул налево во двор прямо перед носом, не дав возможности отреагировать. В момент столкновения в глазах потемнело, все подушки отработали на ура. Хорошо что был пристегнут. Сейчас в ГАИ, оформляю все. Потом в травмпункт, голова в ссадинах вся, нога болит», — рассказал водитель Jeep Дмитрий.
В УГИБДД подтвердили эту информацию, также рассказали, что водитель «Ижа» мужчина 1970 года рождения госпитализирован в городскую больницу № 36 с различными травмами. Дмитрий отметил, что когда мужчину, который был за рулем «Ижа» увозили в больницу, тот был в сознании и отвечал на вопросы.
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