В Екатеринбурге на Блюхера произошло серьезное ДТП

03 апреля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

ГИБДД признало вину водителя «Ижа» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге днем 3 апреля произошло столкновение Jeep Grand Cherokee и «Иж», есть пострадавший. Об этом URA.RU рассказал один из водителей.



«Ехал на джипе по работе по Блюхера, никого не трогал, скорость была в пределах нормы 40кмч. При пересечении перекрестка Блюхера — Парковый переулок водитель „Ижа“ повернул налево во двор прямо перед носом, не дав возможности отреагировать. В момент столкновения в глазах потемнело, все подушки отработали на ура. Хорошо что был пристегнут. Сейчас в ГАИ, оформляю все. Потом в травмпункт, голова в ссадинах вся, нога болит», — рассказал водитель Jeep Дмитрий.



В УГИБДД подтвердили эту информацию, также рассказали, что водитель «Ижа» мужчина 1970 года рождения госпитализирован в городскую больницу № 36 с различными травмами. Дмитрий отметил, что когда мужчину, который был за рулем «Ижа» увозили в больницу, тот был в сознании и отвечал на вопросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 3 апреля произошло столкновение Jeep Grand Cherokee и «Иж», есть пострадавший. Об этом URA.RU рассказал один из водителей. «Ехал на джипе по работе по Блюхера, никого не трогал, скорость была в пределах нормы 40кмч. При пересечении перекрестка Блюхера — Парковый переулок водитель „Ижа“ повернул налево во двор прямо перед носом, не дав возможности отреагировать. В момент столкновения в глазах потемнело, все подушки отработали на ура. Хорошо что был пристегнут. Сейчас в ГАИ, оформляю все. Потом в травмпункт, голова в ссадинах вся, нога болит», — рассказал водитель Jeep Дмитрий. В УГИБДД подтвердили эту информацию, также рассказали, что водитель «Ижа» мужчина 1970 года рождения госпитализирован в городскую больницу № 36 с различными травмами. Дмитрий отметил, что когда мужчину, который был за рулем «Ижа» увозили в больницу, тот был в сознании и отвечал на вопросы.