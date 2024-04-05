Названы специалисты, спрос на которых за год в Челябинской области вырос в два раза

HeadHunter: в Челябинской области в два раза вырос спрос на геологов

06 апреля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

В большинстве случаев, геологов ищут компании добывающей отрасли Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области за год в два раза вырос спрос на геологов. При этом компании все чаще ищут не просто сильных специалистов, а людей, готовых развиваться в профессии самостоятельно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. «В Челябинской области в первом квартале было опубликовано более 120 вакансий геологов, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Компании все чаще ищут не просто сильных специалистов, погруженных в предмет, но и людей, которые готовы развиваться самостоятельно и помогать коллегам делать это», — уточнили в пресс-службе сервиса. Зарплата геологов за год выросла на 25% и в первом квартале 2024 года в Челябинской области составила 100 тысяч рублей в месяц. В регионе эти специалисты попадают в двадцатку самых высокооплачиваемых. В России средняя зарплата геологов варьируется от 96 800 рублей до 195 402 рублей. В большинстве случаев, ищут геологов компании из добывающей отрасли (34% вакансий), из металлургической отрасли (25%) и строительные организации (9%). Наличие высшего образования остается одним из приоритетных требований у компаний к геологам. Требование встречается в 2/3 вакансий для них. Ранее в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые и редкие профессии. В топ попали чертежники-архитекторы, зарплаты которых достигает 100 тысяч рублей, водители-испытатели со средним доходом до 100 тысяч рублей, а также машинисты экструдеры с зарплатой до 90 000 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за год в два раза вырос спрос на геологов. При этом компании все чаще ищут не просто сильных специалистов, а людей, готовых развиваться в профессии самостоятельно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. «В Челябинской области в первом квартале было опубликовано более 120 вакансий геологов, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Компании все чаще ищут не просто сильных специалистов, погруженных в предмет, но и людей, которые готовы развиваться самостоятельно и помогать коллегам делать это», — уточнили в пресс-службе сервиса. Зарплата геологов за год выросла на 25% и в первом квартале 2024 года в Челябинской области составила 100 тысяч рублей в месяц. В регионе эти специалисты попадают в двадцатку самых высокооплачиваемых. В России средняя зарплата геологов варьируется от 96 800 рублей до 195 402 рублей. В большинстве случаев, ищут геологов компании из добывающей отрасли (34% вакансий), из металлургической отрасли (25%) и строительные организации (9%). Наличие высшего образования остается одним из приоритетных требований у компаний к геологам. Требование встречается в 2/3 вакансий для них. Ранее в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые и редкие профессии. В топ попали чертежники-архитекторы, зарплаты которых достигает 100 тысяч рублей, водители-испытатели со средним доходом до 100 тысяч рублей, а также машинисты экструдеры с зарплатой до 90 000 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа».