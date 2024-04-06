06 апреля 2024
05 апреля 2024

На трассе в Пермском крае 16-летний водитель за рулем иномарки вылетел в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали водитель и пассажир
В аварии пострадали водитель и пассажир Фото:

Несовершеннолетний водитель иномарки угодил в кювет на трассе Кудымкар — Гайны в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло утром 6 апреля.

«На 42-м километре трассы 16-летний водитель иномарки не учел скорость, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. После этого он и 19-летний пассажир были госпитализированы», — написано в telegram-канале ведомства.

По факту случившегося полиция проводит проверка. Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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Несовершеннолетний водитель иномарки угодил в кювет на трассе Кудымкар — Гайны в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло утром 6 апреля. «На 42-м километре трассы 16-летний водитель иномарки не учел скорость, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. После этого он и 19-летний пассажир были госпитализированы», — написано в telegram-канале ведомства. По факту случившегося полиция проводит проверка. Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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