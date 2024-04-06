В аварии пострадали водитель и пассажир
Несовершеннолетний водитель иномарки угодил в кювет на трассе Кудымкар — Гайны в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло утром 6 апреля.
«На 42-м километре трассы 16-летний водитель иномарки не учел скорость, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. После этого он и 19-летний пассажир были госпитализированы», — написано в telegram-канале ведомства.
По факту случившегося полиция проводит проверка. Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
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