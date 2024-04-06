На трассе в Пермском крае 16-летний водитель за рулем иномарки вылетел в кювет. Видео

07 апреля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали водитель и пассажир Фото: Илья Московец © URA.RU Несовершеннолетний водитель иномарки угодил в кювет на трассе Кудымкар — Гайны в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло утром 6 апреля. «На 42-м километре трассы 16-летний водитель иномарки не учел скорость, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. После этого он и 19-летний пассажир были госпитализированы», — написано в telegram-канале ведомства. По факту случившегося полиция проводит проверка. Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несовершеннолетний водитель иномарки угодил в кювет на трассе Кудымкар — Гайны в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло утром 6 апреля. «На 42-м километре трассы 16-летний водитель иномарки не учел скорость, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. После этого он и 19-летний пассажир были госпитализированы», — написано в telegram-канале ведомства. По факту случившегося полиция проводит проверка. Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.