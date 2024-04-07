07 апреля 2024

ВС РФ оснастили защитой от дронов свыше тысячи бронетехники в зоне СВО

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Вооруженные силы Украины.stock, броневик, бронетехника, всу,  stock
В зоне СВО за 2023 год защитой от дронов оснастили 1,3 тысячи единиц бронетехники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО защитой от дронов оснащены 1,3 тысячи единиц бронетехники. Этим занимались специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) весь 2023 год, сообщили в Минобороны РФ.

«[За 2023 год] удалось обеспечить установку 1,3 тысячи комплектов дополнительной защиты верхней полусферы бронетехники, что существенно повысило их защищенность», — рассказали в ведомстве. Об этом написали РИА Новости.

Также сообщается, что в 2023 году удалось восстановить более 1,8 тысяч двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, бортовых коробок передач, гидромеханических трансмиссий, а также других узлов и агрегатов. Помимо того, за это время было передано более 40 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки.

Недавно в зоне СВО испытали комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр». Он оказался надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров, передает телеканал 360.

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В зоне СВО защитой от дронов оснащены 1,3 тысячи единиц бронетехники. Этим занимались специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) весь 2023 год, сообщили в Минобороны РФ. «[За 2023 год] удалось обеспечить установку 1,3 тысячи комплектов дополнительной защиты верхней полусферы бронетехники, что существенно повысило их защищенность», — рассказали в ведомстве. Об этом написали РИА Новости. Также сообщается, что в 2023 году удалось восстановить более 1,8 тысяч двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, бортовых коробок передач, гидромеханических трансмиссий, а также других узлов и агрегатов. Помимо того, за это время было передано более 40 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Недавно в зоне СВО испытали комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр». Он оказался надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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