ВС РФ оснастили защитой от дронов свыше тысячи бронетехники в зоне СВО

В зоне СВО защитой от дронов оснащены 1,3 тысячи единиц бронетехники. Этим занимались специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) весь 2023 год, сообщили в Минобороны РФ.
«[За 2023 год] удалось обеспечить установку 1,3 тысячи комплектов дополнительной защиты верхней полусферы бронетехники, что существенно повысило их защищенность», — рассказали в ведомстве. Об этом написали РИА Новости.
Также сообщается, что в 2023 году удалось восстановить более 1,8 тысяч двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, бортовых коробок передач, гидромеханических трансмиссий, а также других узлов и агрегатов. Помимо того, за это время было передано более 40 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки.
Недавно в зоне СВО испытали комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр». Он оказался надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров, передает телеканал 360.
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