ВС РФ оснастили защитой от дронов свыше тысячи бронетехники в зоне СВО

08 апреля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

В зоне СВО за 2023 год защитой от дронов оснастили 1,3 тысячи единиц бронетехники Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО защитой от дронов оснащены 1,3 тысячи единиц бронетехники. Этим занимались специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) весь 2023 год, сообщили в Минобороны РФ. «[За 2023 год] удалось обеспечить установку 1,3 тысячи комплектов дополнительной защиты верхней полусферы бронетехники, что существенно повысило их защищенность», — рассказали в ведомстве. Об этом написали РИА Новости. Также сообщается, что в 2023 году удалось восстановить более 1,8 тысяч двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, бортовых коробок передач, гидромеханических трансмиссий, а также других узлов и агрегатов. Помимо того, за это время было передано более 40 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Недавно в зоне СВО испытали комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр». Он оказался надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне СВО защитой от дронов оснащены 1,3 тысячи единиц бронетехники. Этим занимались специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) весь 2023 год, сообщили в Минобороны РФ. «[За 2023 год] удалось обеспечить установку 1,3 тысячи комплектов дополнительной защиты верхней полусферы бронетехники, что существенно повысило их защищенность», — рассказали в ведомстве. Об этом написали РИА Новости. Также сообщается, что в 2023 году удалось восстановить более 1,8 тысяч двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей, бортовых коробок передач, гидромеханических трансмиссий, а также других узлов и агрегатов. Помимо того, за это время было передано более 40 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Недавно в зоне СВО испытали комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр». Он оказался надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров, передает телеканал 360.