На фестиваль Владимира Спивакова в Перми лучшие билеты достанутся избранным

08 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Владимир Спиваков вновь выступит в Перми в июне Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская краевая филармония объявила о скором старте продаж билетов на фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Но приобрести лучшие билеты на популярное мероприятие первыми смогут только участники закрытой распродажи. Как рассказали в филармонии, она будет доступна тем, кто прошел регистрацию. «У вас есть уникальная возможность первыми приобрести билеты по лучшим ценам на фестиваль Владимира Спивакова. Ссылка будет отправлена только тем, кто прошел регистрацию до 19 часов 9 апреля», — говорится на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». Для участия в закрытой распродаже необходимо вступить в группу филармонии в соцсети, а также зарегистрироваться на сайте. Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в Перми в июне. Он состоится в обновленном Большом зале филармонии. До этого несколько раз концерты собирали полные залы ДК Солдатова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская краевая филармония объявила о скором старте продаж билетов на фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Но приобрести лучшие билеты на популярное мероприятие первыми смогут только участники закрытой распродажи. Как рассказали в филармонии, она будет доступна тем, кто прошел регистрацию. «У вас есть уникальная возможность первыми приобрести билеты по лучшим ценам на фестиваль Владимира Спивакова. Ссылка будет отправлена только тем, кто прошел регистрацию до 19 часов 9 апреля», — говорится на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте». Для участия в закрытой распродаже необходимо вступить в группу филармонии в соцсети, а также зарегистрироваться на сайте. Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в Перми в июне. Он состоится в обновленном Большом зале филармонии. До этого несколько раз концерты собирали полные залы ДК Солдатова.