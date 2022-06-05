05 июня 2022

В Перми прошел первый день фестиваля Владимира Спивакова. Фоторепортаж

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XIII всероссийский музыкальный фестиваль
В первый день фестиваля весь зрительный зал был заполнен полностью Фото:

На сцене ДК имени Солдатова в Перми прошло открытие XIII Всероссийского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». В первый день фестиваля весь зрительный зал был заполнен полностью.

Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова исполнил музыку из балетов Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Также прозвучала музыка из балета Игоря Ставинского «Поцелуй феи».

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня. В течение пяти дней пермяков ждут вечера виолончельной, скрипичной, симфонической, фортепианной и вокальной музыки. Онлайн-трансляция концертов будет доступна на сайте Пермской краевой филармонии.

XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь
В Перми прошло открытие всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»
Фото:
XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь
Национальный филармонический оркестр России под руководством дирижера Владимира Спивакова
Фото:
XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь
В день открытия фестиваля весь зал был заполнен
Фото:
XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь
Оркестр исполнил музыку из балета Петра Чайковского «Лебединное озеро»
Фото:
XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь
Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня
Фото:

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На сцене ДК имени Солдатова в Перми прошло открытие XIII Всероссийского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». В первый день фестиваля весь зрительный зал был заполнен полностью. Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова исполнил музыку из балетов Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Также прозвучала музыка из балета Игоря Ставинского «Поцелуй феи». Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня. В течение пяти дней пермяков ждут вечера виолончельной, скрипичной, симфонической, фортепианной и вокальной музыки. Онлайн-трансляция концертов будет доступна на сайте Пермской краевой филармонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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