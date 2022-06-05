В первый день фестиваля весь зрительный зал был заполнен полностью Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На сцене ДК имени Солдатова в Перми прошло открытие XIII Всероссийского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». В первый день фестиваля весь зрительный зал был заполнен полностью.

Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова исполнил музыку из балетов Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Также прозвучала музыка из балета Игоря Ставинского «Поцелуй феи».

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня. В течение пяти дней пермяков ждут вечера виолончельной, скрипичной, симфонической, фортепианной и вокальной музыки. Онлайн-трансляция концертов будет доступна на сайте Пермской краевой филармонии.

В Перми прошло открытие всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Национальный филармонический оркестр России под руководством дирижера Владимира Спивакова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В день открытия фестиваля весь зал был заполнен Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оркестр исполнил музыку из балета Петра Чайковского «Лебединное озеро» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» продлится до 10 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU