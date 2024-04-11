11 апреля 2024

Правительство выделит МЧС более миллиарда на содержание людей, покинувших дома

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Деньги были выделены из резервного фонда правительства РФ Фото:

Правительство РФ дало указание в 2024 году выделить МЧС РФ более 1,2 миллиарда рублей на содержание людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан [РФ], иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины. Кроме того, проживающих на территориях субъектов России, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения», — говорится в документе. Для этих нужд были выделены бюджетные ассигнования в размере 1 214 702,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ.

В Челябинской области с начала паводка было эвакуировано более 200 человека. Чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, а еще шесть находятся в режиме повышенной готовности. Кроме того, некоторых жители Курганской области начали эвакуировать из своих домов. Уровень воды в округе превысил отметку в 1010 метров. В Ялуторовске (Тюменская область) люди начали добровольно покидать свои дома. За сутки уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске вырос на 36 сантиметров.

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Правительство РФ дало указание в 2024 году выделить МЧС РФ более 1,2 миллиарда рублей на содержание людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. «Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан [РФ], иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины. Кроме того, проживающих на территориях субъектов России, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения», — говорится в документе. Для этих нужд были выделены бюджетные ассигнования в размере 1 214 702,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ. В Челябинской области с начала паводка было эвакуировано более 200 человека. Чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах, а еще шесть находятся в режиме повышенной готовности. Кроме того, некоторых жители Курганской области начали эвакуировать из своих домов. Уровень воды в округе превысил отметку в 1010 метров. В Ялуторовске (Тюменская область) люди начали добровольно покидать свои дома. За сутки уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске вырос на 36 сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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