Путин наградил особыми медалями свердловских спасателей

12 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Указ Владимира Путина опубликован 12 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил медалями спасателей из пожарной части поселка Сосьва — Евгения Бармина и Петра Куренева. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наградить медалью „За отвагу на пожаре“ пожарного Евгения Бармина — пожарного и начальника караула Петра Куренева пожарной части поселка Сосьва „Отряда противопожарной службы Свердловской области №6“» — следует из документа. Указ Путина опубликован 12 апреля. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва, где сотни спасателей тушили возгорания. Подробности о пожаре — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил медалями спасателей из пожарной части поселка Сосьва — Евгения Бармина и Петра Куренева. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наградить медалью „За отвагу на пожаре“ пожарного Евгения Бармина — пожарного и начальника караула Петра Куренева пожарной части поселка Сосьва „Отряда противопожарной службы Свердловской области №6“» — следует из документа. Указ Путина опубликован 12 апреля. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва, где сотни спасателей тушили возгорания. Подробности о пожаре — в сюжете URA.RU.