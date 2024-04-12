Путин наградил особыми медалями свердловских спасателей

Президент России Владимир Путин наградил медалями спасателей из пожарной части поселка Сосьва — Евгения Бармина и Петра Куренева. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наградить медалью „За отвагу на пожаре“ пожарного Евгения Бармина — пожарного и начальника караула Петра Куренева пожарной части поселка Сосьва „Отряда противопожарной службы Свердловской области №6“» — следует из документа. Указ Путина опубликован 12 апреля.
Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва, где сотни спасателей тушили возгорания. Подробности о пожаре — в сюжете URA.RU.
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