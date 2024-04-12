Путин наградил особыми медалями свердловских спасателей

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Указ Владимира Путина опубликован 12 апреля Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалями спасателей из пожарной части поселка Сосьва — Евгения Бармина и Петра Куренева. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наградить медалью „За отвагу на пожаре“ пожарного Евгения Бармина — пожарного и начальника караула Петра Куренева пожарной части поселка Сосьва „Отряда противопожарной службы Свердловской области №6“» — следует из документа. Указ Путина опубликован 12 апреля.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва, где сотни спасателей тушили возгорания. Подробности о пожаре — в сюжете URA.RU.

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Президент России Владимир Путин наградил медалями спасателей из пожарной части поселка Сосьва — Евгения Бармина и Петра Куренева. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наградить медалью „За отвагу на пожаре“ пожарного Евгения Бармина — пожарного и начальника караула Петра Куренева пожарной части поселка Сосьва „Отряда противопожарной службы Свердловской области №6“» — следует из документа. Указ Путина опубликован 12 апреля. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва, где сотни спасателей тушили возгорания. Подробности о пожаре — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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