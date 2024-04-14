MDA: в Израиле в результате воздушной атаки Ирана ранен ребенок

Медики оказывают помощь 10-летнему мальчику на юге Израиля, который был ранен в результате иранской атаки. Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом».
«После сирен в последние несколько минут на юге Израиля: медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь 10-летнему мальчику, находящемуся в тяжелом состоянии, в бедуинской диаспоре в секторе Арад», — говорится в сообщении скорой помощи в соцсети Х. Других сообщений о пострадавших в результате иранской атаки нет.
В Иерусалиме прогремел взрыв. Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Армия Израиля начала глушить сигналы GPS. Там работает ПВО. Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана.
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