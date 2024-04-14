MDA: в Израиле в результате воздушной атаки Ирана ранен ребенок

14 апреля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Медики оказывают помощь 10-летнему мальчику на юге Израиля, который был ранен в результате иранской атаки. Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом». «После сирен в последние несколько минут на юге Израиля: медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь 10-летнему мальчику, находящемуся в тяжелом состоянии, в бедуинской диаспоре в секторе Арад», — говорится в сообщении скорой помощи в соцсети Х. Других сообщений о пострадавших в результате иранской атаки нет. В Иерусалиме прогремел взрыв. Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Армия Израиля начала глушить сигналы GPS. Там работает ПВО. Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медики оказывают помощь 10-летнему мальчику на юге Израиля, который был ранен в результате иранской атаки. Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом». «После сирен в последние несколько минут на юге Израиля: медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь 10-летнему мальчику, находящемуся в тяжелом состоянии, в бедуинской диаспоре в секторе Арад», — говорится в сообщении скорой помощи в соцсети Х. Других сообщений о пострадавших в результате иранской атаки нет. В Иерусалиме прогремел взрыв. Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Армия Израиля начала глушить сигналы GPS. Там работает ПВО. Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана.