MDA: в Израиле в результате воздушной атаки Ирана ранен ребенок

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новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Медики оказывают помощь 10-летнему мальчику на юге Израиля, который был ранен в результате иранской атаки. Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

«После сирен в последние несколько минут на юге Израиля: медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь 10-летнему мальчику, находящемуся в тяжелом состоянии, в бедуинской диаспоре в секторе Арад», — говорится в сообщении скорой помощи в соцсети Х. Других сообщений о пострадавших в результате иранской атаки нет.

В Иерусалиме прогремел взрыв. Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Армия Израиля начала глушить сигналы GPS. Там работает ПВО. Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана.

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Медики оказывают помощь 10-летнему мальчику на юге Израиля, который был ранен в результате иранской атаки. Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом». «После сирен в последние несколько минут на юге Израиля: медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь 10-летнему мальчику, находящемуся в тяжелом состоянии, в бедуинской диаспоре в секторе Арад», — говорится в сообщении скорой помощи в соцсети Х. Других сообщений о пострадавших в результате иранской атаки нет. В Иерусалиме прогремел взрыв. Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Армия Израиля начала глушить сигналы GPS. Там работает ПВО. Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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