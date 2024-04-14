Екатеринбурженка обвинила экс-супруга и его новую жену в домогательствах к дочке

Екатеринбурженка заявила в полицию, что ее бывший 37-летний супруг вместе с сожительницей сексуально домогались до 14-летней дочери, которая пришла в гости к отцу. Мужчина был задержан, с ним работают следователи, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Мама обратилась в полицию 14 апреля. Она обвинила бывшего супруга в домогательствах к дочери. Якобы вместе с ним была его новая сожительница. Наряд ППСП задержал мужчину. На допросе в СК он отрицал, что приставал к девочке», — передал собеседник агентства.
По данным URA.RU, школьница состоит на учете у психиатра, воспитывается в неполной семье. Девочка должна пройти судмедэкспертизу. Ее отец ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
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