Екатеринбурженка обвинила экс-супруга и его новую жену в домогательствах к дочке

15 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Полицейские уже задержали мужчину (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбурженка заявила в полицию, что ее бывший 37-летний супруг вместе с сожительницей сексуально домогались до 14-летней дочери, которая пришла в гости к отцу. Мужчина был задержан, с ним работают следователи, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мама обратилась в полицию 14 апреля. Она обвинила бывшего супруга в домогательствах к дочери. Якобы вместе с ним была его новая сожительница. Наряд ППСП задержал мужчину. На допросе в СК он отрицал, что приставал к девочке», — передал собеседник агентства. По данным URA.RU, школьница состоит на учете у психиатра, воспитывается в неполной семье. Девочка должна пройти судмедэкспертизу. Ее отец ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка заявила в полицию, что ее бывший 37-летний супруг вместе с сожительницей сексуально домогались до 14-летней дочери, которая пришла в гости к отцу. Мужчина был задержан, с ним работают следователи, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мама обратилась в полицию 14 апреля. Она обвинила бывшего супруга в домогательствах к дочери. Якобы вместе с ним была его новая сожительница. Наряд ППСП задержал мужчину. На допросе в СК он отрицал, что приставал к девочке», — передал собеседник агентства. По данным URA.RU, школьница состоит на учете у психиатра, воспитывается в неполной семье. Девочка должна пройти судмедэкспертизу. Ее отец ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.