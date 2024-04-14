14 апреля 2024

Екатеринбурженка обвинила экс-супруга и его новую жену в домогательствах к дочке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Полицейские уже задержали мужчину (архивное фото) Фото:

Екатеринбурженка заявила в полицию, что ее бывший 37-летний супруг вместе с сожительницей сексуально домогались до 14-летней дочери, которая пришла в гости к отцу. Мужчина был задержан, с ним работают следователи, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Мама обратилась в полицию 14 апреля. Она обвинила бывшего супруга в домогательствах к дочери. Якобы вместе с ним была его новая сожительница. Наряд ППСП задержал мужчину. На допросе в СК он отрицал, что приставал к девочке», — передал собеседник агентства.

По данным URA.RU, школьница состоит на учете у психиатра, воспитывается в неполной семье. Девочка должна пройти судмедэкспертизу. Ее отец ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

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Екатеринбурженка заявила в полицию, что ее бывший 37-летний супруг вместе с сожительницей сексуально домогались до 14-летней дочери, которая пришла в гости к отцу. Мужчина был задержан, с ним работают следователи, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мама обратилась в полицию 14 апреля. Она обвинила бывшего супруга в домогательствах к дочери. Якобы вместе с ним была его новая сожительница. Наряд ППСП задержал мужчину. На допросе в СК он отрицал, что приставал к девочке», — передал собеседник агентства. По данным URA.RU, школьница состоит на учете у психиатра, воспитывается в неполной семье. Девочка должна пройти судмедэкспертизу. Ее отец ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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