Ограничения из-за работ на трассе А-310 снимут 20 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участках трассы А-310 Челябинской области с 16 апреля начнутся ограничения движения. На время ремонта на трех участках от Челябинска до Коркино будет действовать по одной полосе проезда, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с ремонтом и устройством слоев износа на дороге А-310 вводится ограничение в виде движения транспортных средств по одной полосе проезда. С 16 апреля по 20 сентября меры будут действовать на км 16 — км 20, км 22 — км 25 и км 27 — км 31», — сообщили URA.RU в южноуральском Росавтодоре.

На участках км 128 — км 134 и км 143 — км 146 организуют реверсивное движение для транзитного транспорта. Такие меры для грузовых автомобилей будут действовать с 23 апреля по 1 августа.

На трех участках от Челябинска до Коркино оставят по одной полосе проезда сервис «Яндекс карты» Карта:

Для транзитного транспорта на двух участках введут реверсивное движение сервис «Яндекс карты» Карта: