На трассе А-310 в Челябинской области ограничат движение на время ремонта. Карта

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, челябинск-екатеринбург
Ограничения из-за работ на трассе А-310 снимут 20 сентября Фото:

На участках трассы А-310 Челябинской области с 16 апреля начнутся ограничения движения. На время ремонта на трех участках от Челябинска до Коркино будет действовать по одной полосе проезда, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с ремонтом и устройством слоев износа на дороге А-310 вводится ограничение в виде движения транспортных средств по одной полосе проезда. С 16 апреля по 20 сентября меры будут действовать на км 16 — км 20, км 22 — км 25 и км 27 — км 31», — сообщили URA.RU в южноуральском Росавтодоре.

На участках км 128 — км 134 и км 143 — км 146 организуют реверсивное движение для транзитного транспорта. Такие меры для грузовых автомобилей будут действовать с 23 апреля по 1 августа.

На трех участках от Челябинска до Коркино оставят по одной полосе проезда
На трех участках от Челябинска до Коркино оставят по одной полосе проезда
Для транзитного транспорта на двух участках введут реверсивное движение
Для транзитного транспорта на двух участках введут реверсивное движение

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На участках трассы А-310 Челябинской области с 16 апреля начнутся ограничения движения. На время ремонта на трех участках от Челябинска до Коркино будет действовать по одной полосе проезда, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с ремонтом и устройством слоев износа на дороге А-310 вводится ограничение в виде движения транспортных средств по одной полосе проезда. С 16 апреля по 20 сентября меры будут действовать на км 16 — км 20, км 22 — км 25 и км 27 — км 31», — сообщили URA.RU в южноуральском Росавтодоре. На участках км 128 — км 134 и км 143 — км 146 организуют реверсивное движение для транзитного транспорта. Такие меры для грузовых автомобилей будут действовать с 23 апреля по 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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